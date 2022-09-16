啟德單軌擱置　陳婉嫻轟政府呃人投資　倡棄港鐵：內企估價低好多

啟德單軌列車計劃自2007年提出，醞釀十多年，最後政府在2022年因成本昂貴等原因擱置計劃，近日再有聲音要求重啟單軌列車。九龍城區議員張景勛今日（16日）在電台節目表示，單軌列車對啟德發展非常重要，日後啟德體育園落成後需要單軌列車疏導旅客和觀眾，希望政府考慮以高架和地面鐵路混合模式處理，降低工程造價。

工聯會會務顧問陳婉嫻批評財政司副司長黃偉綸失職，指政府擱置單軌列車計劃猶如「呃人投資」，又稱工聯會曾建議聘請深圳公司興建列車，但政府堅持要由港鐵公司興建：「幫襯港鐵就死嘅，好貴㗎嘛啲嘢。」



區議員倡改設計減造價 無單軌難疏導

張景勛指，政府提出以水上的士等代替單軌列車，但水上的士在早上11時才有首班船，根本無法顧及居民需要。他稱，日後啟德體育園落成後，一場賽事隨時有5萬人觀看，需要單軌列車疏導旅客和觀眾。

他認為政府可透過不同方案降低成本，例如在啟德段設置地面鐵路，到觀塘段才轉為高架，或以現代化電車取代等。對於有聲音建議縮短單軌列車，僅連接啟德和九龍灣，張景勛則認為整個項目要連接觀塘才有意思，否則無法達至疏導交通作用。

啟德郵輪碼頭董事總經理班智榮認為，目前郵輪碼頭吞吐量理想，政府也增加了啟德住宅密度，但啟德交通仍主要靠陸路，遇上違泊或工程時會塞車，希望政府重新考慮單軌列車方案。

啟德單軌列車在提出後十幾年遭擱置。（黃偉綸網誌）

陳婉嫻：幫襯港鐵就死 好貴㗎啲嘢

陳婉嫻則說，政府銳意將九龍東發展成香港第二大中心，但擱置單軌列車後，令啟德發展區失去主要幹道，違背建設環保智慧城市的概念，形容是「呃人投資」。她狠批黃偉綸失職，指深圳公司提出的造價遠低於政府估期，但黃偉綸一直拒絕，她也認為政府可透過發債集資興建。