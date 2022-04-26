顏汶羽收集九東意見　促優先解房屋困局　合併東九龍綫與單軌系統

唯一特首候選人李家超周末前公布政綱，民建聯立法會議員顏汶羽就九龍東區內所面對的問題，向下屆政府表達期望，促請增建公屋及解決醫療和交通等民生問題。顏汶羽在本月11至16日以網上問卷，了解九龍東居民對下屆政府的期望及處理民生問題優先次序，共收到744份回應。

三分之一受訪居民認為，下屆政府最應該優先處理房屋問題，超過79%受訪者認為政府應該增建公屋，將「三年上樓」的「結果」納入作政策「目標」，縮減輪候時間，讓市民盡快上樓，並把過渡性房屋納入長遠房屋策略框架內。



顏汶羽建議，新政府善用郊野公園邊陲土地及全面審視綠化地帶，研究放寬未開展建築工程的公屋用地樓宇高度限制，同時調高地積比。

倡合併東九龍鐵路線及單軌列車計劃

調查發現，超過六成受訪者希望政府增加公營醫療設施，他建議加強公私營醫療協作，擴大醫療券計劃的使用及服務對象範圍，為私營醫療系統訂立明確角色及定位，在協助公營醫療系統應對危機有更大擔當。中醫治療在第五波疫情中擔起重要角色，逾五成受訪者認為，政府應推動中醫藥發展，確立中西醫會診機制，增加公營中醫診所每日服務名額。

調查發現交通配套問題也是九龍東的一大「痛點」，分別有近五成半及四成半受訪居民認為，政府應加強鐵路及非鐵路公共交通網絡。顏汶羽建議將東九龍鐵路線及單軌列車兩個發展計劃合併，接通彩雲、四順、秀茂坪等區域。除鐵路覆蓋外，也要改善路面公共交通服務，確立和加強巴士及小巴輔助交通的角色，增加行人連接系統，改善擁擠的行人環境。