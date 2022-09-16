陳恒鑌倡與東盟國簡化簽證、拓中醫藥：當地人看好香港有靠山

「說好香港故事」成大外宣方針，民建聯早前兵分三路出訪東盟，被視為「首航禮」。有份出訪越南和泰國的民建聯立法會議員陳恒鑌在Facebook總結行程收穫，指當地人及商界看好香港擁有內地「龐大靠山」，樂於與香港加快及加大商業合作，他倡議港府在疫後與越南、泰國等東盟國家簡化簽證安排，便利兩地商界拓展業務開拓生意，又指本港中醫藥界進軍潛力巨大。



陳恒鑌表示，訪問越南期間與不少商會見面，除了解營商情況，更親身細說香港當前環境。他道，當地商界對香港的認知較多來自外地媒體，對香港的真實情況認識較片面，但在傾談之後，他們亦認同特區政府在2019年社會事件採取果斷措施，相信這與他們在當地經歷過類似的社會事件有關。「大家都認為，社會穩定對各方都有好處，有與會者更在席間表示，支持《國安法》立法，我對於他們在交流之後，能快速看透事件，除了感到愕然，亦相當欣喜。」

倡香港越南商討免簽證安排

在全球疫情流行之下，越南當地經濟亦受疫情重創，陳恒鑌稱，此行其中一個最大感受，是得悉當地人期待與世界盡快重新往來，包括來港拓展業務，倡議香港研究與當地商討免簽證安排，吸引當地商界來港拓業務。

訪問團行程的第二站是港人更為熟悉的泰國。陳恒鑌指，泰國本身經濟發展較成熟，近年在國內大興道路基建，特別是「東部經濟走廊」。現時，位處「經濟走廊」內的羅勇府，已有百多間中國公司。這反映當地經濟發展與國家相當密切，而本港則可在專業服務方面，在泰國找到商機。

指東南亞中醫藥市場潛力龐大

他續指，在整個行程當中，其中一個最大的關注點，是本港中醫藥業在當地有何商機。越南和泰國都有不少華人，他們不少都喜歡使用中藥，尤其是飽受長新冠之苦的當地朋友指，雖然在當地看中醫食中藥是件昂貴的事，但也會接受治療，他們説：調理後就好很多了！

東南亞人民與中華文化有著深厚的淵源，陳恒鑌認為，東南亞中醫藥市場潛力龐大，如能透過香港把中醫中藥進一步推廣至當地，相信可以幚助到更多人，同時對中醫藥走向世界有莫大裨益。他同時指出，在東南亞國家做事有他們的制度和文化，故此行與當地朋友建立聯繫，亦有利於未來香港中醫藥業界開拓。

他說，「總體而言，我最大的感受，是今次訪問團是多年議會鬥爭後的全新體會。以往本港的立法會在政治角力下，議員大都比較專注本地事務，然而今次出行，我更深感作為國際大都會的議員，絕不能忽視周邊地區崛起的情況，聯繫周邊發揮友好合作，讓香港潛力得到更大發揮，也是民生重要一環。」

陳表示，經過與當地商界接觸，他們在行程中釋除了不少他們本來對香港的擔憂，特別有人經常問「一國兩制」25年後是否繼續。「我們引用習主席在今年7月1日講話，強調『一國兩制』是好制度，50年後仍然繼續。加上本港仍是他們走進中國的最佳門戶，本港商業的自由、開放依然不變；香港在專業服務方面仍有優勢，特別是金融、集資等方面，港人不應妄自菲薄，相信香港即使面對新加坡這對手，仍有優勢，當地商界朋友笑説：香港背後有國家龐大市場和支援，這是星加坡發夢都想擁有的優勢！」

陳恒鑌又稱，近年本港對周邊國家發展關注度不足，國家主席習近平及國務院副總理韓正都明言，希望香港走出去。今次民建聯算是「起了步」。而且，泰、越商界都很留意粵港澳大灣區發展，關注度甚至比一般香港市民更為熱切，這點亦發人深省。

陳倡議港府研究在未來全面通關後，與越南泰國等東盟國家加強合作，簡化往來的商務、學業等簽證安排，為進一步聯繫拆牆鬆綁。