陳勇：新加坡艷羨香港有國家關愛　星企多在港設分部：好想返香港

民建聯分三路出訪東盟，由立法會議員陳勇率領的星馬團，昨日（8日）轉抵新加坡。陳勇表示，此行將會見逾百當地民間、商界及學界領袖，指他們除了羨慕「國家對香港，對回歸返嚟嘅兄弟姊妹，自己嘅仔囡係特別關愛」，也羨慕香港「有國家、有習主席全力支持，有大灣區，有『一國兩制』的政策」，認同國家主席習近平的講話是香港最大的政治及制度保障。



劉國勳：新加坡中小企冀借香港進入內地

陳勇強調，今次外訪是「民間訪問團」，民建聯希望「用社區領袖」身份，講好「中國同中國香港最新情況」，齊心協力再出發、與國家一起再騰飛。他說，當地商界領袖都認為大灣區及「一帶一路」非常吸引，當地不少公司的亞洲區分部及總部都設在香港，「好想盡快返香港」，當中新加坡商界正計劃組團下月訪港。

陳勇形容，港星是大灣區通向東盟兩端，位處橋頭及橋尾，可以互惠互利。民建聯副主序陳學鋒表示，雙方都期待「能夠將餅愈做愈大」，中國及東盟總人口多達20億，完全可以同時容納香港及新加坡，「甚至多兩、三個（港星）」，並非是必然的競爭對手。

另一民建聯議員劉國勳則指，新加坡商界對香港這兩、三年的情況，以至新政府作風都很感興趣，尤其中小企希望利用香港作為進入中國的跳板，聽他們介紹完香港都「信心大增」，特別憧憬北部都會區及創科發展的前景。