民建聯：印尼傳媒關注香港發展　周浩鼎向泰國企業推介來港上市

民建聯兵分三路訪問東南亞國家，今日（9日）繼續拜會當地商界、傳媒及團體。星馬團今日拜會了商會及學者，印尼團與當地媒體交流，又訪問印尼中國商會。至於越泰團則已完成訪問泰國，團員推介泰國企業來港上市。



星馬團向當地商會、學者介紹大灣區機遇

民建聯星馬團到訪新加坡，拜訪了李光耀公共政策學院、新加坡九龍會、新加坡香港商會和新加坡國際事務學會。團員向學者介紹香港最新情況，包括粵港澳大灣區的機遇、國家十四五規劃的定位等。

印尼中國商會承諾籌辦回訪團

印尼團昨日（8日）早上召開傳媒分享會，有多間當地華文媒體出席，其後再拜訪印尼最大媒體公司Kompas Gramedia，向對方介紹香港最新發展。接着，印尼團與印尼中國商會交流，當中包括中國銀行、中國太平保險等中資企業。印尼中國商會主席張朝陽答應籌辦回訪團，組織印尼企業到香港考察。

越泰團：泰國商界對香港上市融資能力有信心

越泰團方面，今日完成了泰國行程，並召開記者會交代成果。團長陳克勤指，是次拜訪多個泰國商會及超過300名社會賢達，對方肯定「一國兩制」在港實施的成果，表明樂意地來香港投資。

團員周浩鼎向泰國企業介紹來港上市的安排，而泰國商界代表對於香港上市融資能力，及使用香港法律等，表示有相當信心。

團員陳恒鑌表示，民建聯工商專業委員會已邀請當地商界來港，實地了解香港及大灣區的發展機遇，希望從中可推動兩地民間的貿易及人民交流。團員何俊賢則表示，與會者表明對香港的前景投下信心的一票，並相信香港是連繫內地的重要窗口，認同香港可以發揮超級聯繫人的角色。

由香港創意創業會主辦的潮玩玩具展在泰國曼谷舉行。團員郭玲麗表示，香港有很多著名設計師，而當地人士對香港特色文化具有濃厚興趣，認為香港絕對有能力做好中西文化薈萃中心，同時青年亦可發揮創意，將創意工業推向國際發展。