安達臣道冧天秤｜孫玉菡有信心查出真相　勞處將列席房協項目會議

秀茂坪安達臣道房協地盤上周冧天秤，釀成3死6傷。勞工及福利局局長孫玉菡今日（17日）在表示，勞工處對事故的調查有把握，因為法定程序規管天秤的設計、安裝及驗收等，過程需要簽署確認，讓處方有基礎追查。他稱事故調查大方向是找出天秤底座倒塌原因，當局已聘請獨立專家協助調查。

而勞工處因應事故，未來將會派代表參與房協的工程項目安全會議，令地盤安全多一層保障。



涉事承建商10地盤 經檢視暫無發現問題

孫玉菡接受電台訪問時，表示當局正雙線調查，勞工處主要調查意外成因，警方則調查有否涉及人事疏忽及刑事成份。他說，事發後政府暫停涉事承建商在安達臣道及其他9個地盤的工作，經檢查後暫時沒發現問題，處方正繼續巡查全港設有天秤的地盤。

對於業界有意見認為不少地盤趕工是近年工業意外增加的原因，孫玉菡強調，趕工並非工業意外的藉口，不可凌駕安全之上，承判商有法定責任提供安全及適切的工作環境。

孫玉菡在另一電視節目中表示，勞工處一貫會提前介入大型工地及工務工程的工作會議，但機制並不包括房協的私營工程，勞工處未來亦會參與房協項目的安全會議。