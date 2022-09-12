安達臣道冧天秤｜最年輕死者遺抑鬱母　工聯會轉發遺屬籌款資訊

秀茂坪安達臣道房協地盤奪命工業意外，天秤倒塌導致3死6傷。最年輕22歲死者、工程師助理潘浩鈺，與患有抑鬱症的母親居住劏房11年，數年前才獲派公屋，開始過上安穩生活，豈料傳來噩耗。民政及青年事務局局長麥美娟，與工聯會立法會議員吳秋北及鄧家彪今日（12日）登門造訪潘媽媽「梅姐」，得知梅姐生活陷入困境，為其轉載籌款資訊。



22歲工程師助理潘浩鈺在意外中身亡，患有抑鬱的母親「梅姐」獨自過中秋節。今日（12日）民政及青年事務局局長麥美娟，與工聯會立法會議員吳秋北及鄧家彪造訪潘家，鄧家彪了解到死者浩鈺上進好學，香港專業教育學院畢業後進入地盤由低做起，入職數月就報讀自資學士課程進修，而且孝順顧家，一心力求上進。他為梅姐轉載籌款資訊，方便熱心人士捐助。

麥美娟探望梅姐後，在facebook表示自意外發生後一直惦記著死者家庭，今早梅姐告訴她意外後幾日如何漫長和難過，「她更與我分享手機內浩鈺的照片，相片記錄了年輕、上進的浩鈺生前的生活點滴，他的生命本可繼續發光發亮，一個年輕人就這樣被奪去寶貴的生命，真教人心痛。」指梅姐未來的生活固然不會容易，但憑著各方面的關心，她的路一定不會孤單，又寄語市民珍惜眼前人、關心身邊人。