陳智思：若無明確通關時間表　國際賽事離港舉辦或「一去無回頭」

繼渣打香港馬拉松2022賽事取消後，2023年世界龍舟錦標賽亦移師泰國舉辦。



前行政會議召集人、團結香港基金常務副主席陳智思，今日（17日）出席一個活動後，被問到再有大型活動停辦會否影響香港競爭力。他稱若政府無法提供明確通關時間表，憂慮活動主辦機構難以預算明年活動，今年轉到其他地方進行後，未必再返港。



陳智思憂慮，大型活動主辦單位今年到外地舉辦活動後，明年也未必再返港。（高諾恆攝）

香港田徑總會昨日（16日）宣布，渣打香港馬拉松2022賽事取消，但新加坡渣馬將於12月舉行，規模更恢復疫前水平。陳智思認為，毋須刻意與新加坡比較，但坦言延期或取消大型活動對本港影響大，因不少國際賽事已在其他國家復辦，且機構或已開始籌備下屆賽事，為明年活動尋覓場地，若本港無法提供清晰復常路線圖，憂慮主辦單位今年到外地舉辦活動後，明年也未必再返港。

陳：抵港者憂抵港檢測陽性延誤行程

被問到「0+7」檢疫策略能否改善狀況，陳智思認為「0+7」雖能方便來港人士，但更重要是抵港檢測安排，雖然這是本港外防輸入的最大武器，但大部份國家及地區已取消相關安排，抵港者或擔心抵港後才檢測到陽性反應，會導致一兩天的行程延長至一星期隔離，最終成為活動參加者來港的阻力。