文體盛事煞停　龍舟賽棄港：因港府無防疫路線　鄭泳舜憂落後全球

疫情再度升溫，多項體育及文化盛事緊急煞停，包括國際龍舟錦標賽及薄扶林舞火龍，令主辦方措手不及，業界怨聲不斷。薄扶林村火龍會總監蕭崑崙、中國香港龍舟總會主席鍾志樂、體育專員楊德強、立法會民政事務委員會主席鄭泳舜今日（1日）出席港台節目，都對取消活動表示失望，鄭泳舜更直言：「一刀切咁限制，只會帶嚟骨牌效應，你唔搞咪其他國家爭住搞囉！」



火龍會曾提防疫建議 當局為防圍觀駁回

大坑及薄扶林村舞火龍是香港傳統中秋習俗，但政府以活動涉及大量群眾聚集，活動第三年取消。蕭崑崙表示，早前疫情放緩，原以為政府會放寬防疫措施，因此早於三個月前，便開始準備舞火龍活動，「準備做到九成啦，龍都扎咗」，不過早前正式收到政府以疫情反覆為由，不批准豁免：「冇法子，只可以接受！」

他坦言，原有儀式為期兩日，不過為減少人群聚集和傳播風險，曾向政府反建議，將活動縮減至一晚、並縮短活動路線、限制參與人數、在特定範圍舉行典禮等，不過當局以「擔心市民圍觀」為由拒絕申請。他表示，街坊對此十分失望，但已經第三年停辦，因此習以為常，但都想藉活動慰藉人心。不過，他認為活動已有百年歷史，不擔心會因連續停辦三年而受到長遠影響。

政府無防疫路線圖 龍舟賽決定棄港移泰

國際龍舟錦標賽原定於明年8月在香港舉行，不過近日有消息指，由於香港防疫措施較其他地方嚴謹，賽事主辦團體建議改由泰國舉辦。鍾志樂進一步透露，上星期曾與主辦團體開會，各代表都十分關心香港的防疫情況和措施：「香港有咁多限制，其他國家都開放咗，舉辦活動比較易做、順利，為運動員方便，會上都大比數通過（取消香港站賽事）。」

他續指，9月16日（星期五）會再討論賽事處理方案，相信將由泰國接手舉辦。他坦言，港府現時未有提供清晰明確的防疫路線圖，閉環式管理影響國際選手來港參賽意欲。長遠來說，擔心會有更多國際賽事轉移至其他國家，大型活動亦會受影響。他寄語港府應盡快提供防疫時間表。

楊德強料影響短暫：仲傾緊好多賽事

對於本港防疫政策影響國際選手來港意欲，楊德強表示理解，指港府必需考慮貿易、經濟、旅遊及公共衞生等多方面影響，以取得平衡。但他認為這只是短期情況，長遠來說，他相信本港香港有條件可以舉辦國際賽事：「香港體育總會仲傾緊好多賽事，例如國際足球友誼賽、桌球比賽等，合作嘅選手都好願意跟從香港防疫措施，所以唔擔心。」

鄭泳舜憂骨牌效應 嘆全球爭奪主辦權

政府對大型公眾活動設下限制，外界質疑政府通知期短，令主辦單位無所適從。鄭泳舜表示，活動須經長時間籌備，因此有不少人士對於被迫取消活動感失望。

鄭泳舜指，香港已對抗疫情逾兩年，認為當局應有足夠經驗做好防疫安排，如檢疫、戴口罩及疫苗通行證等：「全球為令經濟復蘇，都搶住舉辦活動，搞多啲賽事，但港府依家一刀切限制，斬腳趾避沙蟲，只會帶來骨牌效應，主辦方都會擔心啲活動會唔會搞搞下煞停！」

他建議，主辦方舉辦活動前須考慮風險，包括能否滿足政府防疫要求、妥善安排資源等，不過他透露現已與政府商討中，檢視提供防疫路線圖的可行性。