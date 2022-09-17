李家超：政府計劃把大麻二酚列為毒品　料明年年初禁CBD產品

行政長官李家超今日（17日）為禁毒節目《SHOW出脫毒新作風》致辭時表示，本港超過一半的年輕吸毒者均有吸食大麻，強調「大麻喺毒品」，計劃把大麻二酚（CBD）列為毒品並立法管制，預計明年年初在港禁止含CBD的產品，以保障市民的健康。



李家超在《SHOW出脫毒新作風》視像致辭。（行政長官辦公室影片截圖）

李家超今日為保安局禁毒處及禁毒常務委員會合辦的節目《SHOW出脫毒新作風》作視像致辭時指，本港過去10年的呈報吸毒人數減半至去年約6,000人，不過去年被呈報的青年吸毒者上升了45個百分點，因此不能鬆懈，必須從公眾教育及執法入手，杜絕青年接觸毒品。

他指，超過一半青年吸毒者都有吸食大麻，強調大麻是毒品，政府會將CBD列為毒品並立法管制，預計在明年年初在港禁止含有CBD的產品，以保障市民的健康。

李家超表示，執法部門近年屢破毒品案件，2021年警隊和海關破獲涉毒品的案件數目上升了15個百分點，檢獲毒品數量上升了1.5倍。他說，禁毒處、警隊、海關和懲教署將持續加強預防教育，聯同教育、社福、醫護界等，望從源頭預防毒品問題。

大型禁毒宣傳節目《SHOW出脫毒新作風》今日於將軍澳電視廣播城舉行開幕禮，政務司司長陳國基帶領主禮嘉賓宣讀禁毒口號：「一齊企硬，唔take嘢」，並介紹禁毒大使「冬冬」和「希希」。活動又邀請歌手姚焯菲、冼靖峰、鍾柔美及張馳豪現場獻唱全新禁毒主題曲《青春作風》，鼓勵年輕人堅守正向人生觀。