政府目標年內立法規管大麻二酚　鄧家彪建議搵MIRROR宣傳

政府研究立法規管大麻二酚（CBD），將其納入《危險藥物條例》，禁止未獲許可製造、售賣、進出口或管有CBD產品。保安事務委員會今日（7日）召開會議討論，禁毒專員李基舜指，不純正的大麻可能含有或可提取毒品四氫大麻酚（THC），目前檢測制度未能充分保障市民健康，因此需要設立全面管制，期望今年內完成立法程序。



有議員關注處理現有CBD產品的方法，李基舜呼籲市民不要再購買CBD產品，當局會考慮設立專門棄置的渠道。對年輕人吸食大麻數字上升，局方表示會加強教育宣傳大麻是毒品的概念，舉辦講座及製作短片。



機場海關去年檢獲含有四氫大麻酚（THC）成份的產品。(林振華攝)

多名議員關注處理現存CBD產品的方法，建議當局給予專門棄置渠道。李基舜表示，局方會加強宣傳CBD的禍害，呼籲市民不要再購買相關產品，從源頭減少，同時當局也會考慮設立專門棄置的辦法，並考慮安排3個月時間讓市民銷毀、使用、轉售或退貨。

去年21歲以下吸食大麻青年 按年增48%

另外，選委界議員吳傑莊留意到，2021年21歲以下吸食大麻的年輕人比2020年大幅增加48%，民建聯葛珮帆亦收到家長反映不少年輕人關注和有意試食CBD，被問到如何處理，李基舜表示，局方將加強宣傳大麻是毒品的概念，在傳統及新興社交媒體製作宣傳片及問答遊戲介紹大麻的禍害，另會設立熱線接受市民求助及舉行教育講座。

工聯會鄧家彪建議當局邀請年輕人的偶像宣傳，例如當紅組合MIRROR、姜濤、張敬軒、炎明熹等，讓宣傳威力加倍。李基舜表示，禁毒處已策劃大型宣傳活動，邀請了年輕偶像藝員一同宣傳，今年底會有新一輪活動。

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北區警察訓練設施工程涉款30億 釋放土地可建屋

保安事務委員會另討論北區缸瓦甫警察訓練設施，保安局副局長區志光指，興建新設施是為了把北區分散的警隊訓練設施整合，提升整體訓練效率，目標是4年內完工。當局建議設置特別行動訓練設施，模擬香港真實城市環境，加強警隊對重大事故、緊急及突發事件的應變能力。局方估計，工程涉款29億8,380萬元，其中建築工程涉9.8億元，佔總開支三份之一、屋宇裝備佔7.2億元、原有設施的拆卸工程費用佔1.1億元。

重置工程完成後，當局會拆卸原有設施，釋放三幅位於古洞及粉嶺土地，供作房屋及其他發展。其中，粉嶺粉圓的土地可提供8,300伙公營房屋，容納23,500人。工程將分兩階段進行，預計2024年底完成第一階段，2025年拆卸粉嶺原有設施，目標於2026年釋放土地。其餘在羅湖及古洞的設施亦會在2026年搬遷，但土地用途仍在研究中。