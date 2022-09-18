陳茂波料本年度赤字逾1千億　財政儲備降至8千億　印花稅收入大減

財政司司長陳茂波今日（18日）在網誌表示，本年度財政狀況將較預期差，估計今個財政年度將錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元，將是歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2325億元赤字的歷史紀錄，亦意味政府的財政儲備或會進一步降至8000億元的邊緣。倘不計算今年將發行的綠色債券所得的350億元，赤字情況將更為嚴重。



失業率料可持續改善

陳茂波指，本港經濟仍然受到疫情反覆影響，但情況已較上半年稍為回穩，失業率自2至4月份的5.4%今年高位，逐步回落至5至7月份的4.3%，總失業人數亦由20萬水平逐步回落到17萬人以下，最新的6至8月失業率將於本周公布，預期這改善勢頭可持續。

他提到，在經濟低迷環境下，可以預期政府收入將不如預期，但開支卻有所上升，本年度的財政狀況將較預期差，估計2022至23財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元。他解釋，疫情打擊經濟的同時，環球央行大力收緊貨幣政策，嚴重削弱了外圍經濟動力，也影響本地經濟狀況；在出口、私人消費及固定投資都比預期差，經營環境困難的情況下，今個財政年度的利得稅及薪俸稅稅收將較年初時的估算為低。

陳茂波指樓市疲弱，今年度首五個月的地價收入為172億元，與全年度的預算收入1,200億元相距甚遠。（資料圖片）

印花稅收入比預期少約三分一

印花稅方面，今年4至８月份港股平均每日成交額的1,170億元，較去年同期少26%；而今年度首四個月的住宅樓宇成交量亦減少三成七。股票和樓市疲弱，或令今年的印花稅收入比預期少約三分之一。

陳茂波又指，目前樓市疲弱，今年度首五個月的地價收入為172億元，與全年度的預算收入1,200億元相距甚遠。過去經驗顯示，在樓價下調時候，地價的調整幅度會更大，4月份便曾有住宅地皮流標，而經濟疲弱之時，市場對商業用地的需求亦較弱。

他指收入減少之同時，開支卻顯著增大，面對疫情打擊及經濟下行的壓力，政府一直推行逆周期措施，計及年初《預算案》中總額逾1,700億元的逆周期措施，已令今個財政年度估計錄得超過560億元赤字，惟這數字並未包括其後推出、涉資430億元的「2022保就業」計劃，以及「防疫抗疫基金」第六輪措施。

稱跨境便捷是恢復經濟動力核心

展望未來數季的經濟環境，陳茂波指仍然嚴峻，10月1日發放的第二期消費券，將為消費市道注入超過150億元的消費力，但經濟改善關鍵是疫情更大程度受控，跨境往還的便捷更是恢復經濟動力的核心所在。