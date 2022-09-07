鄧中華：中央重視港匯聚國際人才　陳茂波籲港人珍惜舉足輕重地位

全國港澳研究會會長、港澳辦前副主任鄧中華今（7日）出席有關大灣區研討會，提到香港未來四個發展方向，香港須協助中國開放和連接國際市場，並繼續吸引各行業的頂尖人才，積極參與大灣區發展：「中國改革開放前，便有大量香港人才投入內地市場。」他認為，中央將繼續視香港作為國際化人才的來源及培養地。

財政司司長陳茂波形容香港為「灣區龍頭城市」，寄語港人要把握舉足輕重的地位、自身優勢，與大灣區其他城市優勢互補、強強聯手。他強調除了在金融及創新，國家「十四五」規劃提及香港可發展成為國際航空樞紐地位、以及中外文化交流藝術中心等。



鄧中華透過視像致辭，指中國是香港根本利益所在，中央全力支持香港保留自身優勢，為確保香港更有效融入國家發展大局，鄧中華提出四大發展方向。首先，發揮制度優勢，香港的營商、貿易、物流、金融發展成功，「香港對協助中國開放和連接國際市場十分重要，而『十四五』規劃中，國家亦明確表明香港要制度性開放、深化， 透過法律法規調整，達至高層次開發， 推動大灣區的互聯互通。」

其次，發揮人才優勢，鄧中華期望香港未來可繼續吸引各行業的頂尖人才，匯聚灣區，扎根灣區，他強調，香港的人才過去在推動內地醫療、教育、貿易等方面發展功不可沒。發揮科技優勢、加強兩地合作是另外兩個發展方向，鄧中華提到中央正積極在大灣區打造國際科技中心，而香港有「北部都會區」計劃，以「南金融、北科技」為目標，兩地發展方向不謀而合。

鄧寄語香港要保持自身優勢，引領大灣區高質量科技發展，更重要的是加強兩地科技、醫療、學術研究的交流和合作。他指今年是香港發展關鍵一年，國家主席習近平「七一」親臨香港，肯定和讚揚香港為中國作出獨特而重要付出，使中國可以「站起來；富起來；強起來」。

廠商會倡新界北設「通關緩衝帶」

中華總商會會長袁武表示，香港作為大灣區發展的核心引擎，是區內最開放和最國際化的城市，加上「一國兩制」優勢，在推動大灣區建設擔當重要角色，期望香港在國家「雙循環」發展中發揮功能作用：「香港應進一步深化連接內地和國際的『超級聯繫人』功能，尤其在金融、創科和專業服務領域。」

中華廠商聯合會會長史立德則認為，大灣區為香港科技和經濟發展帶來「養分」，為使大灣區可「茁壯成長」，建議政府在新界北設置「通關緩衝帶」，劃出特別產業合作區域，允許內地科研、工程和技術人員「無障礙」地往返深圳與其他合作區域：「這不單能突破本港人力資源的瓶頸，亦可推進港深兩地產業合作。」