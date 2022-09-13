陳茂波：半年內公布5至10年創科路線　涵蓋生態營造、強化基建

團結香港基金今日（13日）舉辦「團結卓爾論壇」，以「香港新篇章——探討香港區域創新中心未來」為題。財政司司長陳茂波致辭時表示，政府過去5年在創新範疇投放超過1,500億元，現正就未來5至10年的創科發展制定策略計劃及路線圖，希望半年內公布，內容包括建立創科生態系統、加強跨界別協作及基建等，有信心香港能成為區域創科中心。



陳茂波表示，政府正積極為未來5至10年的創科發展路向訂立策略及路線圖，目標於6個月內推出，重點包括建立創科生態系統、加強跨界別及地區協作、結合創科成果及商業化，以及加強基建等，希望透過與大灣區城市合作，促進香港成為區域創科中心。

他說，政府持續推動創科發展及經濟轉型，包括研發基建設施、培育人才及改善採購創新產品政策，過去5年投放逾1,500億元，帶動初創公司由2014年約1,000間增至現時逾4,000間，風險投資總額亦由12億元增至420億元，成果有目共睹。他在《施政報告》諮詢中，收到有關吸引人才及策略性機構關於鞏固創科界別的意見，表示會推出相關措施，有決心在國家「十四五規劃」支持下，香港能成為國際創科樞紐。

陳茂波離開時，被問到會否擔心新加坡11月的金融科技節「搶客」、並削弱本港競爭力，他一概沒回應。