施政報告｜新思維批政府執行力低　促盡快推0+7：最好聽日就落實

新思維今日（18日）舉行記者會提出《施政報告》建議，該黨主席、立法會議員狄志遠批評新政府執行力低，指政府上任近百日，「仍然唔知道佢做緊乜」，促請政府訂立明確的績效指標、落實問責制。

通關方面，新思維副主席崔定邦促請當局盡快放寬檢疫政策至「0+7」，形容「最好聽日就做」，恢復國際交往，以保國際城市地位。



質疑仍未交ＭIRROR演唱會報告

提到挽留人才建議，狄志遠認為人才流失是不爭事實，稱只要社會復和工作做得好，市民自然會留在香港，「穩定社會，維持和諧係挽留人才嘅方法。」不過，狄志遠提到《港區國安法》實施後，社會看似回復穩定，惟在社交媒體上仍不難看見「黃藍」對立的場面，認為政府若有心修補撕裂，或可考慮特赦、批准社運被捕青年保釋。

至於區議會改革，新思維副主席黃俊瑯指，區議會的民主成份十分重要，期望政府盡快提出方案，讓社會討論，又說會爭取每次參選機會。黃俊瑯批評新政府執行力低，以Mirror演唱會意外為例：「意外發生至今已53日，但當局仲未提交到階段性報告。」

新思維早前曾去信特首辦和文化體育及旅遊局，要求交代調查進度，惟最終只獲「1823」客戶服務主任代覆，新思維秘書長陳家偉認為，這反映了政府內部文化、問責制的實際情況，他質疑為何時仍未能詳細交代事故。