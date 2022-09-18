公民黨辦集思會　梁家傑：需思考政黨存在價值　沒正面回應解散否

公民黨今日（18日）舉行集思會，商討未來路向。黨主席梁家傑會後表示，今日會議沒有任何正式決定，會再徵詢會員意見，大家都要思考在今日政治環境下，政黨的存在價值為何，以及社會是否仍然需要公民黨。



討論領導層換屆 梁表明不連任

多名黨的領導層，包括主席梁家傑、副主席賴仁彪，以及資深成員如吳靄儀、陳家洛、查錫我等，下午2時許先後抵達公民黨位於北角的總部。梁家傑會前回應傳媒指，集思會沒有具體議程，亦不會作任何表決。被問到會否談到解散問題，他沒正面回應，僅指相信會談及年底改選領導層後是否有人願意接任。

梁家傑會後見記者時表示，眾人就黨的前途各抒己見，形容是次集思會很有建設性，其中一個重要議題是數月後的執委會改選，屆時「有沒有人願意孭起責任」，以及未來有什麼可做，由於這是第一次會議，因此沒有表決。他亦無正面回應是否有人願意接任主席，強調早已公開表明自身希望「落莊」。他指，秘書處會整合今日會上的意見，稍後再召開會議討論。

公民黨創黨成員吳靄儀。（資料圖片）

吳靄儀現身自言「過氣」：無謂說三道四

被多次問及有否談及解散可能性，梁家傑皆未正面回應，僅指「咩都有討論」，又指：「唔到我話事啦呢個，都要視乎政治環境。存在價值亦都唔係我一個人可以決定，到底今日大家仲需唔需要一個好似公民黨咁嘅政黨啦。」他舉例指：「當一啲民主派嘅政黨，連夾錢食飯都唔得嘅時候，又唔可以參加選舉，咁香港人或者當權者都需要諗，一啲政黨喺今日嘅香港仲有無空間呢？抑或係無立錐之地呢？」

創黨元老、大律師吳靄儀離場時拒絕複述會議內容，僅說：「我已經係過氣嘅人，今日只係聽意見，無謂說三道四。」