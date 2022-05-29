政圈風聲｜公民黨傳醞釀解散　梁家傑：一直評估形勢　暫未有定案

過去兩年多個民主派組織紛告解散，政圈消息指，有16年歷史的公民黨亦醞釀解散，現屆執委會任期今年12月完結，倘無人「接莊」，公民黨難持續運作。

公民黨主席梁家傑接受查詢時表示，一直有檢視社會環境對黨運作的影響，包括「錢」和「人」，現階段沒有任何定案。公民黨本周二（31日）舉行執委會會議，梁家傑不願透露具體議程，只說會談及財務狀況。



執委會只餘數人 梁家傑：暫未聞有人參選

經過DQ風波、民主派初選案事件，公民黨過去一年出現大規模退黨潮，執委會只餘6人，包括黨主席梁家傑、內務副主席賴仁彪、秘書長梁嘉善，兩年任期至今年12月完結。

政圈傳出，梁家傑很大機會不角逐連任，黨內暫時未有人願意頂上，倘無人「接莊」，屆時可能會結束運作。梁家傑回覆《香港01》查詢時指，公民黨一直有檢視社會環境對黨運作的影響，最明確的兩個客觀因素是「錢」和「人」：「一方面沒了區議員、沒能參與選舉，也要看看有無人有意接任執委會；我們也沒籌款兩、三年，錢愈來愈少，當然要計計數，起碼要知道有無資源給職員發薪吧？」他強調作為負責任的執委會，當然要持續評估社會環境，現階段亦沒有任何定案。

被問到現時政治環境、有前黨友在囚，會否影響公民黨是否繼續運作，梁家傑稱「現時沒有新的情況出現」，感謝傳媒關心。執委會改選方面，他指現階段暫未聽聞有人表態參選，言之尚早。

楊岳橋、譚文豪等陷獄 曾呼籲解散公民黨

4名前公民黨成員因民主派初選案，被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，其中楊岳橋、郭家麒、譚文豪正身陷牢獄，只有李予信獲准保釋。4人曾發公開信呼籲解散公民黨，但梁家傑決定保留公民黨，重整發展方向，惟過去一年多幾乎消失於公眾視線，未有發聲明回應特首選舉等重要事件；梁家傑則不時在網上分享相片，寄語港人活在當下。

有政界中人形容，公民黨在政治上已經「無空間」，黨內元老余若薇、吳靄儀亦少理黨務，梁家傑縱不忍結束一手創立的公民黨，亦要考慮政治現實。

公民黨前身是「45條關注組」，由余若薇、梁家傑、湯家驊、吳靄儀等多名法律界人士組成，以爭取雙普選為目標，至2006年正式成立公民黨，吸納不同專業人士加入，又以法律界佔多數，有「大狀黨」之稱。公民黨高峰期有6名立法會議員，2019年乘反修例風波在區議會斬獲32席，但公民黨被指聯繫外國，呼籲制裁中國和香港官員，郭榮鏗、楊岳橋曾親赴美國遊說通過《香港人權民主法案》，郭榮鏗主持內會「拉布」亦遭兩辦炮轟，成為北京眼中釘。