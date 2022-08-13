政壇諸事町｜公民黨秘書長梁嘉善赴英惹揣測　處理私事有打算回港

香港進入政治新時代，民主派一片偃旗息鼓，近日有消息傳出公民黨秘書長梁嘉善在七一前已離港，揣測她像前立法會議員郭榮鏗般移居外地。梁嘉善回覆《香港01》查詢時指，目前正因私人事務不在港，完成後將稍作休息，並有回港的打算。



公民黨主席梁家傑回覆查詢時指，梁嘉善只是到英國考試，以他所知，她的丈夫仍然在香港，所以梁嘉善不是長期離港，「除非她已經飛咗佢老公喇」！



梁嘉善一度被視為楊岳橋的接班人，2020年獲公民黨派選9月立法會新界東直選，夥楊出戰，其後政府將立法會選舉押後一年。2020年底公民黨領導層換屆，本身為大律師的梁嘉善當選秘書長，被視為黨內明日之星，自楊岳橋和譚文豪因民主派初選案入獄及退黨後，梁在黨領導層排名第三，僅次主席梁家傑和副主席賴仁彪。

這次梁嘉善離港惹來揣測，並非完全無因。2020年11月底，即民主派初選案47人被捕前約兩個月，公民黨立法會議員郭榮鏗低調離港，與太太和兩名兒子前往英國倫敦，及後轉抵加拿大。當時公民黨回應指，未收過郭的退黨申請。過去兩年，亦有不少民主派人士離港遠走他國，包括前立法會議員張超雄和許智峯、大律師公會前主席夏博義、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華和民主黨元老李永達等。