民調指八成人認同優先增房屋供應　周融撐收高球場建屋：無可厚非

「幫港出聲」今日（19日）發表「全民討論解決土地房屋問題」民調結果，指有81.4%市民支持若有額外土地，政府應先增加房屋供應，而非增加郊野公園面積，反映市民對解決房屋短缺的深切渴求。

召集人周融表示，支持政府繼續現有計劃，收回粉嶺高球場局部土地興建房屋，形容這是「無可厚非」。



促政府先做好北部鐵路規劃

「幫港出聲」在今年7月22日至8月2日期間，透過電話訪問了2,000名市民，約1,800人有表態。周融表示，民調顯示了4個「壓倒性的民意」，當中包括：有81.4%受訪者支持增加土地房屋供應，而非增加郊野公園面積；80.4%受訪者贊成優先發展「北部都會區」，若其發展面積不低於「明日大嶼」；77%受訪者贊成政府在「北部都會區」開拓多於上屆政府提倡的600公頃土地；及78.7%市民支持政府應先全力或同步發展「北部都會區」。

「北部都會區」內2,000公頃土地應否納入「受保護帶」亦是社會爭論點之一，民調結果同樣爭持不下，贊成的有54.4%，不贊成的有45.5%。周融提醒指，保護帶附近為約600公頃的米埔，反問是否仍需要劃出2,000公頃作「飛鳥走廊」之用：「當中有好多係濕地、水塘，係咪都要收返㗎啦，全部用曬做『飛鳥走廊』會唔會浪費啲？」，又建議政府可取其一半土地作保護帶，相信會較「兩全其美」。

惟他提醒政府，不論發展「北部都會區」或「明日大嶼」，均需及早做好鐵路規劃，認為這「唔可以等」。

民調反映增加房屋供應的逼切性，被問到政府應否繼續粉嶺高球場的建屋項目，周融表示贊成政府收地建屋：「如果政府想畀市民睇到係認真解決房屋問題，咁梗係應該收地起樓，各組織都會有犧牲，但收咗地之後仲有兩個半（高球場面積）喺到，加上國際賽都唔會喺嗰邊打。」他形容收地為「無可厚非」。