政圈風聲︱盛事頻退場　9月放寬至「0+7」在望？議員指尚需三配套

政府何時將海外抵港人士入境檢疫限制放寬至「0+7」，成為政商界關注點，近日香港接連有國際體育盛事因防疫政策而無法舉行，成為政府考慮提早對外「通關」的催化劑。有立法會議員直言，事到如今已亦不到特區政府選擇，相信當局在9月內公布「0+7」具體安排的機會頗大，但仍有多項配套需要事先準備。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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活動頻取消或移師外地 網上瘋傳「李顯龍大笑」惡搞圖

現時政府在防疫政策的放寬上，主要顧忌有三個：公立醫院的負荷、防止重症和死亡個案，以及與內地通關問題，尤其現時「逆隔離」細節安排未定，港府自然不會希望現時徒添變數。港府計劃11月舉行金融高峰論壇及國際七人欖球賽，外界普遍視為香港與國際重新接軌的重頭戲，希望政府最遲在下月《施政報告》、甚至9月底，都要提出具體計劃。

不過近數日的事態發展，成為加速政府放寬檢疫的催化劑。先有田徑總會宣布取消渣打馬拉松，但另一邊廂新加坡渣馬卻在12月如期舉行；再到國際龍舟聯合會通過明年8月世界龍舟錦標賽，將由香港移師泰國舉行。昨日更有報道，由於等待衞生部門批准的時間太長，皇家加勒比國際郵輪公司將放棄在香港重新推出公海遊的計劃。種種事件，矛頭同時指向香港對內對外防疫政策。

近兩日社交網上亦瘋傳一張惡搞圖片，圖中的新加坡總理李顯龍笑得相當高興，其父、已故前總理李光耀甚至在骨灰龕中開懷大笑，連新加坡著名地標魚尾獅像都「笑」了起來。那是諷刺香港政府遲遲未鬆綁防疫限制，導致活動主辦單位紛紛放棄香港，一早通關的新加坡坐收漁人之利。

據聞，政府內部亦對以上情況相當重視，有聲音同意如此發展下去定然不利香港競爭力，是以醫務衞生局局長盧寵茂日前在電台節目上也鬆口風，指港府正積極考慮放寬至「0+7」，甚至可以提早放鬆。

田北辰：政府已在思考最後細節 倡抵港後改用快測

實政圓桌立法會議員田北辰今日下午在社交網引述數字，指過去數周本港外來輸入個案，無論是比率上還是實際數字都有所下降。他向筆者表示，相信政府在9月內宣布進一步放寬至「0+7」的機會頗大，亦不到特區政府去選擇，尤其經過近日一連串事件，「大型體育活動停辦一次，尚且未來都有機會回歸香港，可是人才一旦流失，隨時就一去不回，就算回流最快也是幾年後的事。」

田北辰表示，香港在邁向「0+7」，至少有兩個配套需要準備，其一是機場檢測安排：現時旅客在機場落機，要接受核酸檢測（PCR）和快測，快測陰性後就可以到酒店等PCR結果。可是日後如改為「0+7」，旅客一增多，根本沒有足夠採樣員在機場逐個為他們採樣，否則會引起行政混亂，所以一定要統一改為快測，然後再於7天醫學監察期間，定期再到指定的地點，在工作人員監測下再進行快測。「因為落機嗰下已經變咗做快測，之後嗰7日，就更加無可能走回頭路去做PCR。據我了解，政府而家已經喺度構思緊最後細節，亦都係落機檢測安排嗰度最難諗、最頭痛。」

田北辰預期放寬「0+7」後，機場抵港必須一併簡化，改為只做快測。（資料圖片/政府新聞處）

料一併公布取消上機前PCR安排

其二是與檢測標準相關。田北辰解釋，由於快測的敏感度終究不及核酸檢測，有部份病毒量較低的患者可能無法測出，因此如果統一將外來人士標準改為接受快測，邏輯上就等同政府已向外界宣布，香港會接受帶病毒但病毒量低的人在社區如常生活，這可能連帶影響日後對本地的檢測標準要求，始終不可能對本地人做得比外國人還嚴格，「換言之盧寵茂要先同意，防疫政策只會防一些病毒量高、傳播風險最大的人，這是防疫政策思維上的改變。」

田北辰又指，現時旅客來港前需接受PCR檢測，可是每個國家或地區的標準都不同，整個安排本身就是「嘥氣」：「有啲人上機前係陰性，返到香港就變陽性，唔一定係嗰邊做假或者喺機上面感染，而係個標準都唔同，咁驗嚟仲有咩意思？」他透露，醫衞局方面早就希望取消上機前檢測的安排，但由於不想「斬件做」，希望在放寬「0+7」時才一併推出。

陳凱欣：須訓練巡查人手免出亂子

曾任食物及衞生局政助的立法會議員陳凱欣指，雖然近日確診數字有所回落，但政府不可能坐視防疫風險不管。她指過往已經提及要取消酒店檢疫，理論上有3種模式，其一是像香港般要求旅客入境時做好檢測；其二是類似日本的追蹤功能程式；其三是像新加坡般，只要打好疫苗就可以放得極寬，但香港疫苗接種率還遠不及新加坡，短期內難以做到。她認為政府須及早交代，未來的「0+7」會走哪個路向。

除上述田北辰提到的兩項配套外，陳凱欣亦關注到日後來港旅客會大幅增加，而當所有檢疫皆轉為醫學監測時，巡查的人手需求定然倍增，政府需要及早做好訓練，以免到時候又出亂子。