通關｜11月倘變0+7　政界：最遲9月底應拍板　旅界支持設追蹤功能

港府計劃11月舉行金融高峰論壇及國際七人欖球賽，視之為香港與國際重新接軌的重頭戲，惟本港新冠確診個案高企，11月能否順利對外「開關」，仍是未知之數。

商界開始等得不耐煩，日前多名具份量商界人士接連出聲，要求政府盡快放寬入境隔離措施，否則香港隨時「內出血」。值得注意的是，親中嫡系報章《大公報》亦連續兩日發文，提到疫下香港流失大型展覽，倘港府不盡早公布免檢疫免隔離的路線圖，勢影響香港經濟發展，又認為可仿傚最近開關的日本，要求入境旅客安裝追蹤程式。

有政界中人認為，有關報道可能是一個政治訊號，代表有關方面亦支持港府改變現行檢疫政策。有議員則指，倘11月要重新對外開放，最遲9月底就要做決定。



姚柏良支持設裝追蹤程式 倡放寛至「0+3」

日本9月初放寬旅客入境限制，即無須導遊陪同的「半自由行」，倘旅客已接種三針認可疫苗，毋須核酸證明已可入境，但須在手機安裝日本政府指定的OSSMA和COCOA等三個應用程式，開啟定位功能及儲存行程；若旅客沒有智能手機，必須在機場租用，費用自付。

立法會旅遊界議員姚柏良說，願意以要求旅客安裝追蹤程式，換取免酒店隔離「0+7」檢疫，希望政府在今年第四季放寬。他稱不擔心會引起私隱憂慮，「你去日本，要down乜都照download（下載）㗎啦」，又說只有不幸確診，當局才需要相關追蹤數據。但他指，即使放寬至「0+7」檢疫，對旅客吸引力不大，促放寛至「0+3」檢疫，但認為最終要推行零隔離政策，才能到真正吸引到遊客來港。

（資料圖片）

邱達根：開發程式須考慮法例

立法會科技創新界議員邱達根指，開發追蹤程式在技術上問題不大，預計法例上限制較大，要研究本港法律是否有權要求旅客安裝追蹤程式、是否需要修改通訊條例等法例，以及如何處罰。他稱若有關規定涉及修例，需在立法會審議，待完成有關程序後才放寬檢疫安排，或許已經太遲。

他形容放寬至「0+7」檢疫是「好過無」，實質作用不大，因在7日居家醫學監察期內，入境人士只能出席工作場合，相信若非有必要會議，否則外地人士亦不願來港，他認為進一步放寛至「0+3」會較具吸引力。



民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙表示，如果政府決定實行「0+7」，需要明確提出三項目標：首先是設定疫苗接種率，特別是「一老一幼」的接種率要達標；其次是確保醫院床位足夠，以及制定入院指引，確保醫院在個案上升情況下仍能應付；第三透過航空班次控制抵港人流。

政界中人：加追蹤程式「做多咗」

有政界中人指，《大公報》一連兩日報道入境限制措施影響商界，以及提出入境入士安裝具追蹤功能的應用程式，無疑是政治訊號，代表有關方面亦支持港府改變現行政策，「其實政界大部份意見都支持放寬入境限制，甚至認為不需要追蹤功能，有啲人已經明確明達意見，亦有啲人『估緊上面點諗』而暫時較為保守。」

對於「0+7」之下，旅客是否需添加追蹤功能的應用程式，該人認為沒必要：「其實高危場所全部都要『安心出行』和『疫苗通行證』才能進入，抵港人士根本無法內進，所以傳播風險有限。而且外國要求下載追蹤程式的同時，旅客可以在餐廳食飯，如果香港既要追蹤又不可以入餐廳係『做多咗』。」

陳凱欣。（資料圖片）

陳凱欣稱抗疫有三大方向 港府須盡快選擇

立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣則指，全世界對外防疫政策主要有三條路：一是香港現時要求所有人境者有隔離期，在隔離期內篩出患者，避免進入社區；二是新加坡等地要求入境者必須接種指定疫苗劑量，再加上本地接種率高，能大大降低病毒傳入後患上重症和死亡的風險，防止醫療系統「爆煲」。

第三種是日本和內地現行做法，以應用程式追蹤入境者的行蹤。日本的防疫政策以追蹤為本，現時入境者需要報旅行團，向政府預先提供行程，出發前可先下載MySOS應用程式填耍第一個留宿地點、疫苗證明等資料方便過關，到達後再下載三個應用程式，OSSMA用來追蹤入境者位置，Skype用於與防疫人員視訊通話，COCOA則用來追蹤密切接觸者。

陳凱欣強調，無論是現在討論的「0+7」還是日本、新加坡的做法，「唔係乜都唔做」，三個防疫取態始終要有一個明確方向前進，「如果決定新加坡一樣全民打針，就要設定疫苗接種率達到某個程度；如果參考日本和內地，就要使用一個有追蹤功能的程式」。

被問到香港能否參考日本，為旅客設一個追蹤程式，再加上「紅黃碼」制度，讓他們在香港可以進入餐廳等高風險地區，陳凱欣認為，這個做法其實等於內地健康碼制度，「又去返香港人一直以來最關注嘅私隱問題，市民接唔接受呢？」

目前社會最關注政府會否在11月金融高峰論壇、七欖舉行前，放寬入境檢疫要求，陳凱欣認為，最近確診個案宗數仍然高，需待個案回落才能放寬，而入境人士亦需要有一定追蹤。距離11月盛事不遠，她認為政府應在9月底或之前選好路線，再作出相應部署，如要推出追蹤旅客的程式，亦希望利用現時常用的程式來更新，以免由零開發，費時失事。