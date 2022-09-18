歐家榮：政府正檢討入境「0+7」方案　輸入個案只佔1.5至2%

疫情持續，今日（18日）再增23宗死亡個案，創5個月新高。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，現時輸入個案為穩定水平，每日佔整體抵港人士不足3%，佔每日整體個案僅約1.5%至2%。他又指，「3+4」新措施推出後，僅25%抵港人士在第4日起確診，當中5%有可能為復陽個案。



因應各界都有聲音提出放寬入境疫措施，包括檢疫酒店日數由「3+4」變為「0+7」，歐家榮回應指，政府正積極檢討「0+7」方案，當局亦尊重專家的意見，強調需審視放寬入境措施後的影響，例如機場承受能力及隔離人數等，認為需作全盤考慮。



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輸入個案每日約150宗 佔整體個案約1.5%至2%

被問到輸入個案的數據分析，歐家榮表示，自政府推行「3+4」入境檢疫措施後，目前抵港旅客需在機場臨時樣本收集中心採樣及快測，並在第2、4、6、9日再做檢測。他指，由於輸入個案涉及復陽個案，因此政府需詳盡分析數據。

歐解釋，不少抵港人士在第3日已重返社區，於後期檢測陽性個案需視乎CT值，若偏低則不屬於輸入個案，有可能在離開檢疫酒店後，在社區感染的個案。他透露，現時輸入個案數字在穩定水平，過去大概每日約150宗，佔每日整體抵港人士不足3%；至於輸入個案佔整體本港個案的比例，僅約1.5%至2%。

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少於5%為第8至10日陽性 有可能屬復陽個案

歐又指，初步觀察到無論先前隔離7日，或最新「3+4」的措施，輸入個案的分佈相近。現時約有40%在抵港已檢測為陽性；約有35%為酒店隔離檢疫期間陽性；餘下25%中，有約20%在抵港後第4至7日陽性，少於5%為第8至10日陽性。

歐續指，第8至10日的比例較少，由於Omicron的潛伏期較短，95%以上的患者於抵港首7日已檢測陽性。「第8至10日好多我哋叫做水尾個案，或者係復陽個案。」

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放寬檢疫需考慮隔離人數及機場承受能力

政府專家專問許樹昌今日稱，如醫療系統能承受，政府可考慮逐步放寬檢疫。行政會議成員林健鋒則建議，取消抵港人士登機前先接受核酸檢測的規定。歐家榮指，以上屬於政策範疇，強調政府尊重專家的意見，並引述醫務衞生局局長盧寵茂指，政府的方向為盡量提升國際接軌，現時正檢討數據考慮「0+7」方案。但他指，再度放寬需涉及多項準備功夫，包括機場承受能力等。

至於取消抵港前的核酸檢測，歐則表示，若旅客人數增加，相信取消後會錄得更多輸入個案，指政府會審視數據，評估措施對入境人數的影響，例如抵港人數會否增加，或因輸入個案的增加而需要接受隔離，認為需要作全盤考慮。

過期復必泰事件仍在跟進中

上周五衞生署公布，醫思健康位於中環及太古城的兩間醫療中心，為45名市民接種超出建議使用日期的復必泰疫苗，每宗個案過期6至61天不等。歐則表示仍在跟進中，暫時未收到不良事件的呈報個案。