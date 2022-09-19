回港市民登機困難　平白浪費機票　吳傑莊：安排離地擾民促改善

立法會選委界議員吳傑莊表示，本港機場檢疫措施離地兼擾民，有身在外地的市民，因為填報特區政府的健康申報遇上困難，取不到綠碼無法登機，平白浪費了機票之餘，更要滯留外地，延誤回港行程。



指部份措施無顧及用家實際困難

吳傑莊在社交網指出，早前從南韓公幹回港，發現回港檢疫的安排差強人意，已向特區政府反映過。「近日我又收到市民投訴，在外地登機時，因為填報特區政府衞生署的『健康及檢疫資訊申報』時遇上困難，未能取得『綠碼』，結果未能登機。」

他指，投訴人是一位專業人士，事情亦非個別事件。「事緣他上周從土耳其返港，到達登機處時被要求填報『健康及檢疫資訊申報』索取『綠碼』證明才可上機，但流程繁複費時，除了他以外，同機也有大量旅客因不同原因而未能取得『綠碼』，包括有旅客沒有智能手機，有智能手機的旅客又可能沒有網絡（因機場沒有免費Wi-Fi），有外地旅客又不諳中、英文，不懂填報，更有不少旅客是未能集齊合乎港府要求的三針針紙證明，結果是令一眾旅客叫苦連天，登機處一片混亂，很多人未能如期登機回港。投訴人正正因此而耽誤回港，一肚子氣。」

吳傑莊指，本港機場檢疫程序仍有很多改善空間，認為特區政府推行登機前健康資訊申報原意是好，但有些地方實行時未能顧及實際需要和應用者即場面對的問題，結果便變成了「離地」和擾民的措施，大大影響香港的形象。他希望當局盡快檢視，減省旅客來港的過程，加快過關入境。