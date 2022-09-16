渣打馬拉松｜田北辰倡為大型戶外活動劃一檢疫標準　檢測可二選一

香港田徑總會日前已經向政府申請，今年11月復辦渣打馬拉松，而今日另一體育活動亦有突破性發展，維港渡海泳將於下月舉辦，人數限制維持去年的1,500人。



大型體育盛事舉辦是社會復常的一大訊號，然而如果每宗都要單獨申請，並且要每宗檢視防疫規定，對舉辦活動來說毋疑帶來障礙。實政圓桌立法會議員田北辰建議，政府為大型戶外活動定下劃一條件和機制，讓所有戶外活動在相同防疫規定之下舉行。



田北辰建議，劃一大型戶外活動的防疫檢疫要求。（資料圖片）

嚴格規定參賽者須打齊3針

田北辰認為，為了順利舉行大型戶外活動，政府首先需要豁免4人限聚令。對於人群聚集帶來風險，他提出兩大建議，分別是嚴格規定所有參賽者必須打齊3針疫苗，而且任何豁免人士，包括打完兩劑後得到藍碼的人亦不符合資格。此外，亦需要提供檢測陰性證明。

這類大型活動將有本地和外地人士參與，田北辰提倡檢測方案要有一定彈性。他建議政府提供兩個選項，讓參與加二選一。

田北辰認為，政府要讓大型活動參加者選擇進行核酸檢測或快速檢測，兩者要有相應配套。（資料圖片/馬煒傑攝）

48小時內核酸檢測者 比賽前暫黃碼

第一項是提供48小時內的核酸檢測，而為了防止出現檢測後出入高危場所染疫的漏洞，由接受核酸檢測起「安心出行」要由藍碼轉為黃碼，以限制外出用餐及其他可除口罩的活動，賽事完成後即轉回藍碼。

設快測中心 工作人員監察下完成

第二項是參考新加坡的做法，在比賽前6小時於指定地點設立快測中心，設有多個間隔，在工作人員監察下完成快測並得到陰性證明，持有者可前往參加比賽。

田北辰認為，對比去年香港的第3針接種率已大大提高，而如果連馬拉松都無法舉行，或有人質疑為甚麼要打齊3針。