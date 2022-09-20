港澳辦：形容香港現移民潮不恰當　國安法後變大陸化說法危言聳聽

中共中央宣傳部今早（20日）舉行新聞發布會，國務院港澳辦副主任黃柳權、王靈桂介紹十八大以來「一國兩制」在港澳的實踐情況。黃柳權表示，香港的《國安法》與世界其他地方沒什麼兩樣，一些人認為香港實施了國安法，就會令香港變得越來越「大陸化」或「內地化」，這樣的說法是危言聳聽，也是帶有政治偏見。



港府調整防疫措施 黃柳權：無可厚非

《新加坡聯合早報》問到，香港2020年實施國安法穩定當地局勢，但一些輿論認為，香港正在變得越來越「大陸化」，這將影響香港作為國際金融中心的地位。

黃柳權回應指，維護國家安全是世界各國通行的做法，「很難想像哪一個國家會放任顛覆國家政權、分裂國家的言行在這個國家大行其道。」他說，香港國安法和世界其他國家國安法沒什麼兩樣，從立法目的到立法內容，都是一樣的，「一些人講香港實施了國安法，就會使香港變得越來越大陸化或者內地化，這樣的說法是危言聳聽，也是帶有政治偏見的。」

至於疫情聯通問題，黃柳權指，當前疫情還在全球蔓延，疫情已經並在深刻影響著和改變著包括香港在內的全球聯繫交往方式，他注意到新一屆特區政府上任以後多次強調，接軌世界與和內地通關並不矛盾，而且特區政府也根據香港疫情和全球疫情變化情況與香港的實際情況，統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢調整和優化香港的疫情防控措施，「我認為，特區政府做的這些調整無可厚非，也不需要去過度解讀。」

中宣部記者會。（香港01直播截圖）

黃柳權：人口減少原因涉多方面

《南華早報》記者問到香港出現移民潮、外來專才離港，黃柳權說，早前看到香港媒體的報道，大家都關注所謂移民潮的問題，但從人口數據和特區政府發言人的解釋來看，形容香港出現移民潮並不恰當。

引述本港統計處數字指出，香港今年年中較去年年中的人口減少，原因是多方面，「看不出人口減少是因為移民潮導致」；特區政府發言人亦解釋，政府沒有港人移居外地的統計數字，香港作為一個國際城市，人口流動性一直很高，過去十年，不包括單程證持有人的香港居民，在大部分年份都錄得淨移出。

黃柳權強調，香港已經從由亂到治、進入由治及興的關鍵時刻，社會對未來發展充滿期待，中央將一如既往支持香港與內地和世界各地展開緊密合作。他又引述特區政府發言人表示，將繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進大灣區人才流動，相信香港高度自由開放規範的營商環境、暢通便捷的國際聯繫、實行的普通法制度和低稅制、中西文化融合的人文環境，特別是背靠祖國、聯通世界的區位優勢，一定會吸引更多人才到香港施展抱負。