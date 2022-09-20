通關｜張炳良盼政府交終局路線圖：通關求存之戰　不能無止境防守

前運輸及房屋局長張炳良今（20日）在報章撰文，警告若果疫情處理不善，將會造成管治危機。他說，年初第五波疫情令香港「近乎淪陷」，成為壓倒林鄭政府的「最後一根稻草」，但現時疫情質變，「遊戲規則」已經改變，當前考驗領導力的是盡快鬆綁、社會復常。

張炳良稱，客觀上社會已形成一定免疫屏障，縱使感染仍多，但重症及致死率在下降，現時病毒傳播力強、變種快，但同時趨向風土病化，殺傷力已見減弱，不應以舊眼光看待未來去向，若「長期高壓處之」，社會經濟將內傷不止。



張：若不知終局 可能手術成功但病人死去

現時是教大公共行政學研究講座教授的張炳良在《明報》撰文，指香港前兩年無疑抗疫出色，但隨著病毒變種，受感染人口比例大增、疫苗覆蓋面日廣，Omicron成為分界點，原屬「強硬派」的新加坡、澳洲和日本等，去年後期開始陸續重開國家，恢復通關，為低迷的經濟重拾復蘇空間。

現實不容許守株待兔，人們和商戶企業總不能無止境地守下去而不知終局所在，否則「手術成功但病人死去」。在未知中求可知、增確定，乃民心所向，政府不能漠視。 張炳良

張炳良說，疫情是否近尾聲還說不準，又指「與病毒共存」被批評為「躺平」，但實情是病毒不斷變異去適應人類的應對，「共存」是客觀狀態而非主觀選擇，怎樣「共存」以減低生命生活風險才是往後策略重點。他說內地堅持「動態清零」，也感壓力日增，封城強檢造成沉重經濟損失及民生影響，促使中央反思如何做好精準防控、減少代價。

李家超出席行會前表示，正積極研究調整防疫政策。（張浩維攝）

指香港「自我封鎖」是自削競爭力

張炳良指，特首李家超的五大防疫原則合理且適切，包括精準識別不同風險級別，在風險可控下維護競爭力，不過他指關鍵在於如何把握當中優次及平衡風險。他又指新加坡全面開放後常，但疫情反而較香港輕，反問「若香港能做到新加坡般鬆綁，會否被視作『躺平』或陷國家於不義，還是可受肯定之例外？」

張炳良稱，若未來一年疫情仍如目前膠著，香港照舊僵化避險，則國際生意會大量流失、外資和人才遷走、盛事賽事他移、旅遊民航等將低沉不起，「自我封鎖」是「自削競爭力」，認為「一國兩制」下毋須綑綁內外通關，香港主要應面向國際，形容通關是「求存之戰」，期望李家超在10月的《施政報告》展示清晰進取的終局路線圖。