通關｜李家超：積極研究調整抵港檢疫要求　盡快公布　不走回頭路

各界關注政府何時放寬入境檢疫至「0+7」，特首李家超今早（20日）出席行政會議前表示，趨勢顯示近日疫情回落，政府正面看待，各部門正積極研究調整抵港檢疫要求，將盡快對外公布。

他說，政府會盡最大空間聯通世界及減少來港檢疫的不便，他個人對疫情放緩持正面態度，但要確保措施有序及政策的一致性，避免混亂，強調「不走回頭路」。



紙包飲品盒回收廠不獲續租 李家超：環保署提供地方供申請

【10:15】新加坡近年與香港競爭加，近日本港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊」元朗廠房不獲科技園續租，恐年底結業，新加坡隨即向「喵坊」招手。李家超回應指，環保署已主動聯絡「喵坊」，提供幾幅土地供選擇，他強調政府支持回收業發展，一如設立環保園內，不少公司已投入營運。他指，明白社會關注土地供應問題，但政府會嘗試「攞平衡點」。

李家超承認，對疫情的管控影響到香港與國際接軌，但現時政府的方針是，爭取最大聯通世界的可能性，以及有序減少通關的不便，強調政府朝著這個方向推進，不希望任何政策會走回頭路。對於香港頻頻被新加圾「搶客」，李家超稱香港人應該有共同信心，相信香港有韌力及競爭力，正如在不少國際排名仍名列前矛，未來可開展另一台階。

對田總未等回覆取消渣馬感失望

【10:08】被問到如何維持財政穩定以及確保體育盛事在香港舉行，李家超說，馬拉松和世界龍舟錦標賽等體育盛事為香港帶來經濟效益，政府會盡力與主辦機機構商討。他稱，本港經濟的確面對威脅，原因包括加息及新冠疫情，政府要確保注入足夠資金刺激經濟，下一階段消費券將在10月推出。他稱，現時經濟有正面數字，例如失業率下降，強調香港優勢仍然存在，包括良好基建和低稅率等。

李家超出席行政會議前見記者。（張浩維攝）

稱盡最大空間對外開放

【09:57】李家超指，疫情正有緩和跡象，正積極研究檢疫措施的改動空間，會盡早向市民公布。他強調，政府有留意到坊間的不同聲音，包括檢疫安排、取消登機前檢酸檢測要求等，做決定前會積極考慮上述建議。

他強調政府會以「一致性、盡最大空間、盡量有序」地對外放開，減少旅客的不便，詳細將於新措施推出後再公布。他又指，政府過去一星期透過洗樓鼓勵長者接種疫苗，並允許公務員放假以便帶年幼子女接種疫苗，呼籲商界仿效，推動接種疫苗。

至於近日有多項賽事取消，他重申政府立場為積極支持活動，對於田總在政府給予回覆前取消賽事而感到失望。

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