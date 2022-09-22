香港潮州節主打「雲展區」播潮汕名勝　潮總盼眼睛旅遊解思鄉情

香港潮屬社團總會一連五天在灣仔會展，舉辦第三屆「香港潮州節」，疫下特別設「雲旅遊」展區，播放潮汕風光，讓市民以眼睛暢遊當地名勝。潮總主席陳振彬今（22日）於開幕禮致辭，希望潮州節可以紓解在港「潮人」的思鄉之情、並向市民介紹國家最新發展狀況。

開幕禮嘉賓陣容鼎盛，有超過40名立法會議員出席，政務司司長陳國基及副司長卓永興都應邀參與，陳國基感謝潮總積極參與社會事務，促進香港繁榮穩定，包括在第五波疫情肆虐期間組織義工協助包裝「防疫包」，並舉辦多場座談會學習國家主席習近平的「七一」講話內容。



學生任導賞員 林建岳：加強青年國民身份認同

「香港潮州節」自2015年及2017年舉行兩屆後，今年首次移師室內，共設138個攤位及多個文化展區，介紹潮汕發展歷史，亦展出潮州紮作、金漆木雕、陶瓷、雙面繡等工藝品，還有汕頭玄武山、潮州湘子橋、潮州打冷等打卡布景，並設有「雲旅遊」科技互動展區，讓市民身歷其境「到訪」潮汕名勝。

潮總監事會主席林建岳致辭指，今次潮州節特別安排了學生成為導賞員，希望加強青年人的國民身份認同。陳國基則指，「雲旅遊」展區有助加深市民對中華文化的認識，希望活動可以促進潮港經貿交流及提振經濟。

出席活動的還包括立法會主席梁君彥、政制及內地事務局局長曾國衞、民政及青年事務局局長麥美娟、警務處處長蕭澤頤、中聯辦社聯部副部長黎寶忠等。