疫情︱陳國基：內地當局對「逆向隔離」建議反應正面

政務司司長陳國基今早（28日）在商台節目中表示，之所以要強制確診長者入住隔離設施，是希望他們得到及時治療。此外，政府要求出席宴會活動的人士必須於24小時內進行快速抗原測試並出示陰性結果，才可進入該餐飲處所，陳國基形容這已是盡量減少對市民不便，而作出的有效措施。

他又透露，目前與內地商討通關、初步提出在香港「逆向隔離」的建議，內地當局反應相當正面。



政務司司長陳國基。（資料圖片）

稱改「3+4」檢疫後商界反應良好

陳國基指出，本港有一些長者感染後沒有及時用藥或很遲才用藥，令病情惡化甚至離世，政府修訂隔離指引，70歲或以上無打針或只接種一針的長者，一旦確診要強制入住專為長者而設的隔離設施，是希望他們能及時得到治療。他明言，若有需要帶同照顧者一同隔離，可以向當局反映。他呼籲長者盡快接種疫苗，政府亦會繼續重點提高長者和小童疫苗接種率，希望推出更多方便市民打針的安排，並多作解説。

近日確診數字上升，陳國基表示政府內部評估很有可能每日會過萬確診，以防疫角度，措施當然是盡量做多，可是政府都要平衡對民生和社會的影響，正如行政長官所指，政府要做的是精準抗疫。政府今日起要求出席8人以上宴會者須出示快測陰性證明，陳國基表示這是希望盡量減少對市民影響下作的有效措施之一，他形容：「兩枱以上大家有識得嘅，一定會過枱傾偈，食飯咁樣走嚟走去，一定傳染機會最大。」

被問到政府入境防疫限制有無「退場計劃」，陳國基指政府目標一直是恢復與內地及海外通關，兩者沒有排斥，現時海外抵港人士改為「3+4」檢疫後效果相當良好，入境旅客人數已經翻倍，商界亦反映這安排可以接受。

他又指，在與內地商討通關問題、提出「逆向隔離」時，內地當局反應正面，希望很快再有突破：「我們提議可否『逆隔離』，在香港先隔離再回去，我們和內地談，每一樣希望達到香港人（方便）返回內地的目標，或者將名額盡快增加，內地的反應都非常正面。」