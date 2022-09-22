0+7︱田北辰披露細節 核酸檢測兩小時有結果 中招毋須住竹篙灣
撰文：林劍
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政圈盛傳政府最快下周公布入境檢疫放寬至「0+7」，10月初實施，抵港後維持在機場核酸檢測。實政圓桌立法會議員田北辰引述消息指，政府將取消上機前檢酸檢測要求，改為快測，抵港後須同時進行核酸及快測，倘快測呈陰性即可放行回家等候核酸結果，預料最快2小時已有報告。
爭取下一步再放寬至「0+3」
田北辰指，政府公布「0+7」安排後，相隔一星期左右措施生效，上機前只須做快測。旅客抵港後仍然須做核酸檢測和快測，只要快測結果為陰性就可即場離開，陽性則要住隔離酒店。政府的目標是在核酸檢測後兩小時左右有結果，將傳播風險降到最低，「如果中招的話，最多都是去隔離酒店，不用去竹篙灣。」
田北辰表示，其實即使是「0+7，旅客在7天之內都不能持「藍碼」去食肆用膳，也一樣吸引不了旅客前來，「旅客來到香港，要叫外賣在酒店食？香港是美食之都，如果真的想商務客、遊客回流，這是很大的阻礙。」
他希望爭取下一步再由0+7放寬至0+2或0+3，此外機場抵埗後的檢酸測試也應取消，「我正和政府商量，長遠都應該用快測代替。」
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