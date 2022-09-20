政圈風聲｜田北辰料最遲10月中實施0+7　政界倡機場核酸後即放行

放寬入境檢疫限制至「0+7」勢在必行，特首李家超今早（20日）出席行政會議表示，正積極考慮放寬入境檢疫措施，會盡快決定及公布。實政圓桌立法會議員田北辰表示，相信政府9月底前會宣布「0+7」，最遲10月中實施，目前正商討抵港後檢測等細節安排。

據悉，行政會議亦有討論放寬入境政策，但會上沒作決定，政府目前仍在研究旅客機場檢測、人手及資源調動等。



湯家驊：等核酸結果才放行恐變「1+6」

田北辰表示，據他了解政府目標是10月初實施「0+7」安排，最遲是10月中推行，目前需要做好相關配套工作，包括機場檢測安排，倘全部旅客旅客要接受核酸檢測（PCR），可能沒有足夠採樣員在機場逐個為他們採樣，引起行政混亂。

行政會議成員湯家驊認為，現時經濟情況差、人才流失嚴重，愈早放寬入境限制愈好，「早得一日得一日，希望不用等到年底。」他指政府正研究抵港者機場檢測安排，個人認為抵港者必須進行核酸檢測，因快速測試可靠度不高，「根據醫管局提供的資料，同一個人在同一晚快測，結果可以完全不同。」

湯家驊認為，抵港者在機場接受核酸檢測後，毋須在場等待結果便可放行，讓他們返回住處，以做到方便、快捷，「如果做完核酸在現場等結果，可能要在機場的梳化等過夜，等於變了『1+6』」，對旅客構成不便。

不過，另一行會中人就認為，核酸檢測是外防輸入的「殺手鐧」，若未有結果便容許旅客離開，擔心會有很多個案流入社區，亦要研究一旦有人在酒店中招，相關的隔離安排。

李家超。（張浩維攝）

政府未敲定實行時間

據了解，行會今早討論時疫情問題時，政府未有透露何時公布及實施，目前不同部門正研究方案，做好放寬至「0+7」後、輸入個案勢必增加的風險管理。特首李家超今早見記者時表示，政府會盡最大空間聯通世界及減少來港檢疫的不便，他個人對疫情放緩持正面態度，但要確保措施有序及政策的一致性，避免混亂，不走回頭路。