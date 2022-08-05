林哲玄指「紅黃碼」非實時定位　難完全以家居檢疫取代酒店檢疫

第五波疫情持續，單日確診個案徘徊在四千至五千宗，政府將短期內公布「紅黃碼」及縮短酒店檢疫期限的詳情。醫療衞生界立法會議員林哲玄今日（5日）表示，大部份輸入個案在檢疫第三日做核酸檢測發現，亦有大部份個案則在四至五日做快測發現，因此政府才有將檢疫期縮短至三至五天的打算。



不過林表示，因「紅黃碼」不如GPS般具實時定位功能，「要掃咗先知你喺邊」。加上入境者完成酒店檢疫後「一返屋企唔會24小時帶口罩」，仍有機會將病毒傳染家人，即使持「黃碼」仍有一定傳播風險。



▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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林哲玄今日出席由《香港01》主辦的「健康Easy」卓越大獎，並擔任頒獎嘉賓。他接受訪問時指出，現時每日確診數字不代表社區實際染疫人數，仍有不少確診市民沒有呈報個案，故現時數字僅反映疫情趨勢。他又指，死亡個案雖大致維持在個位數水平，惟「有時會彈到上10幾宗」對此表示擔憂。

林坦言，疫情趨勢非人為可改變，只能「壓扁（趨勢）」，只希望疫情「唔好快得滯，快得滯驚超越公私營醫療負荷」。他又指，稍為放鬆抗疫措施不會令波幅「上得好快」，政府仍以「清零」為目標。

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，疫情趨勢非人為可改變，只能「壓扁（趨勢）」只希望疫情「唔好快得滯，快得滯驚超越公私營醫療負荷。」（梁鵬威攝）

林哲玄︰若入境者提早進入社區 存在一定風險

至於政府有意縮短酒店檢疫期限，林認為，若入境者提早進入社區，存在一定風險。惟社區確診個案每日數以千計，所增加的數百宗輸入個案，並不是社區傳播鏈的主要源頭。而且根據政府數據顯示，大部份輸入個案在檢疫第三日做核酸檢測發現，絕大部份個案在第五日核酸檢測發現，而大部份個案則在四至五日快測發現，因此政府才有將檢疫期縮短至三至五天的打算。

被問到是否可進一步以家居檢疫代替酒店檢疫？他稱，現時不能取消酒店檢疫，就算在入境者的「安心出行」安裝「黃碼」仍有一定風險，因「『紅黃碼』其實冇好好嘅定位功能，掃咗先知你喺邊，唔係駁到去GPS嗰度。」他又指，入境人士完成酒店檢疫後「一返屋企唔會24小時帶口罩」，亦會與家人共用設施，有機會將病毒傳染家人。

他又質疑要求入境者帶電子手環，成效「真係唔敢講」，過往曾有檢疫者自行剪斷手環離家，故政府對入境者的監管不易，終需靠自律。

▼8月5日 林哲玄出席《香港01》主辦「健康Easy」卓越大獎▼



對於能否取消外地上機前的核酸檢測，林哲玄表示有保留，認為如不先做核檢，入境者有機會在完全封閉的飛機內傳播病毒，「隔離位咳，冇得行開」，故建議上機前做核檢。

期望內地檢疫酒店增加名額

至於有內地勞工因未能預約內地檢疫酒店而滯留在港，林表示，短時間看不到免檢疫通關的可能性，現時不僅是內地勞工，本港亦有不少市民長期未能返回內地探親，歸根究底的原因，是內地檢疫酒店名額不足，期望增加名額。

林又建議返回內地人士可先「文件過關」，然後在香港方艙醫院檢疫，過關時再由內地專車送往內地，並實施「閉環過境」。惟「話事權喺人哋度」，兩地政府需商討「閉環過境」的可行性。

籲家長盡快帶子女打針

另外，昨日新冠疫苗打針年齡降至6個月大幼童。林哲玄指，本港成年人的打針率逾90% ，惟「一頭一尾」年齡層打針率相對低，尤其是兒童。他擔心冬季流感及新冠疫情夾擊，兒童同一時間感染病情嚴重。他又強調打針後需要兩周以上時間產生抗體，「打得嚟都9、10，甚至11月」希望家長盡快帶子女打針。