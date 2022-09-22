林哲玄高永文與多個醫護組織　譴責濫發新冠疫苗「免針紙」

油麻地一名男西醫前日（20日）被揭發涉嫌向病人濫發俗稱「免針紙」的《新冠疫苗接種醫學豁免書》，估計涉及最少2,000張，為15日內第二宗同類事件。

立法會醫療衛生界議員林哲玄醫生聯同高永文醫生、醫護誠信同行、香港中華醫學會、香港西醫工會、香港私人執業專科醫生協會、香港醫學組織聯會、惠通團隊、香港專業人士協會和大灣區醫療協進會，昨日（21日）聯合發布聲明譴責濫發《新冠疫苗接種醫學豁免書》，並呼籲未完成接種的市民盡快接種疫苗，保護自己、家人，也為安全重啟社會民生經濟、逐步撤銷出入境限制提供可行基礎。



▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



聲明全文如下：

我們強烈譴責濫發《新冠疫苗接種醫學豁免證明書》的行為，並對有指醫生牽涉在內而深感不安及關注；該等行為嚴重背離醫護人員應有的道德和責任，犯事者不應擁有行醫資格。

新冠病毒疫情肆虐香港3年，導致9000多名市民不幸去世、家庭痛失至親，超過百萬港人染疫，抗疫措施也無可避免地嚴重影響民生經濟。幾年來醫護人員鞠躬盡瘁、走在抗疫最前線與市民並肩作戰抵禦病毒，染病者數以萬計。

接種疫苗是對抗疫情的最重要方法：本地數據清楚顯示疫苗有效大幅降低重症率和死亡率；全球研究也充分證明疫苗十分安全有效。香港兩種疫苗的禁忌症基本上沒有重疊，同時不適合接種兩種疫苗的人士少之又少。

高接種率將為安全重啟社會和逐步撤銷出入境限制提供可行基礎。為了自己、家人以及社會，我們積極呼籲沒有接種和未完成接種新冠疫苗的市民切勿猶豫，盡快安排接種新冠疫苗！

▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼



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警方前日調查油麻地一間樓上診所涉嫌向顧客濫發「免針紙」，拘捕涉事男醫生及其助手。消息指，被捕醫生為西醫戴港盛，診所涉嫌以每張約4,000至5,000元收費簽發「免針紙」，涉及最少2,000張，估計涉款達千萬元。

另外，早前元朗一名女西醫涉嫌向求診病人開出「免針紙」，收費每張約500元，為期3個月，被指是濫發證明書，而該診所門外長期大排長龍。警方9月5日派員到診所調查及帶走一名女子，並表示已拘捕一名姓蔡64歲女負責人涉嫌「製造虛假文書」，初步估計該診所8月份已發出超過6,000張「免針紙」。

▼9月5日 元朗一名女西醫涉濫發「免針紙」被捕▼

