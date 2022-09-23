林定國：6個方向培養青少年守法自覺性　應尊重所有香港適用法律

律政司司長林定國發表網誌，分享對於「一國兩制」下如何深化青少年守法精神的見解。他表示，守法意識的重點是自覺性，可以透過6項催化劑培養。



林定國。（資料圖片/李澤彤攝）

「俠盜羅賓漢劫富濟貧」但仍要坐牢

林定國今日（23日）早上應邀出席教育局舉辦的「心繫家國」—國慶慶祝暨官校聯校活動啟動禮，分享深化青少年守法精神的見解。他表示，守法意識的重點是自覺性，要先讓青少年明白，應該遵守及尊重所有適用於香港的法律，尤其是《憲法》、《基本法》及《香港國安法》，亦要令他們理解，無論為己、為人、為香港社會、為國家民族，都應該守法。

林定國指，青少年需要明白，守法是沒有例外的，例如絕不能為求目的不擇手段，好心也不可以做壞事。如所犯罪行涉及暴力，即使是出於任何良好的動機，都絕不是求情理由。他舉例指，俠盜羅賓漢劫富濟貧，在今天仍會因干犯搶劫罪而坐牢。

要培養青少年守法自覺性，林定國認為可透過6項催化劑，以建立及加強他們發自內心對香港現行法律的尊重和認同，包括對法律制度的信任、社群意識、國家民族意識、歷史觀、世界觀和憂患意識。

稱理解清中葉後歷史可明白憲法產生背景

林定國稱：「若我們能夠對中國歷史，尤其是清朝中葉起的近代史有充份理解，便會明白現今國家《憲法》產生的背景、《基本法》下『一國兩制』方針的目的，以及為何必須高度重視國家安全而制定《香港國安法》等措施。」他又表示，讓青少年理解在今天複雜的國際環境、地緣政治下，國家面對的挑戰以及香港扮演的角色，便能明白維持「一國兩制」、尊重相關主要法律對國家、對香港未來的重要性。