國安案不設陪審團　林定國認曾指示：非必然權利　最重要審判獨立

壹傳媒黎智英被控違反《港區國安法》，上月在高院進行案件管理聆訊，不設陪審團；據悉，民主派初選47人案同樣不設陪審團，惟政府一直未正面回應。律政司司長林定國今（17日）發表網誌，提到他最近根據《港區安全法》第46條發證書，指示「相關訴訟」毋須設陪審團，引起社會討論，但網誌未具體指明是甚麼案件。

林定國表示，律政司不評論正在司法程序的個別案件，但《港區安全法》賦予律政司長有權作出相關指示，強調「陪審團審訊」並非被告在法律上的必然權利，西方國家也有類似制度，強調最重要是律政司長行使權力時並不削弱被告人任何合法權益，司法公正亦不受影響。



部分普通法國家 若涉刑事重罪可不設陪審團

林定國指，律政司長可基於保護國家秘密、案件具涉外因素、或保障陪審員人身安全等理由，指示訴訟毋須設陪審團，並由三名法官組成審判庭。他指，法庭已在多宗案件中確認，「陪審團審訊」非被告的必然法律權利，部分推行普通法的西方國家也訂明，若涉及嚴重刑事罪行，或陪審團受不正當干預時，審訊可不設陪審團。

他指，司法公正最重要是有獨立行使審判權的司法機關，不受任何干涉，而在不設陪審團的情況下，審判並非由一名，而是三名法官負責。且這些法官必須是現任法官，所作判決內容也必定公開，須向大眾解釋理據。他又提到法庭近年有大量案件需要處理，明白公眾關注審訊進度，強調律政司會與法庭、辯方協力，盡可能加快處理。