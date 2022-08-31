林定國：中央全力支持香港維持普通法 意味司法獨立將延續
撰文：周皓宜
出版：更新：
律政司司長林定國今日（31日）出席「一帶一路高峰論壇」，表示國家主席習近平在「七一」回歸講話中提到，中央全力支持香港維持普通法制度，長期堅持「一國兩制」，意味著香港的司法制度不變，包括司法獨立。
林定國稱，疫情改變了工作模式，雖然實體活動陸續恢復，但相信法律科技仍會更普遍地被業界所採用，繼續以更具效率和成本效益的方法解決爭議，政府其中一項舉措是成立香港法律雲端服務，提供安全及快捷的法律文件儲存服務。他說，憑著健全的法律制度、優良的普通法傳統及中央大力支持，香港在芸芸競爭者中脫穎而出。
林定國指，香港會繼續改善法律制度，更好地服務國際社會，為全球人士提供多元化的爭議解決服務，希望做到「不論有甚麼需要，也可在香港找到解決辦法。」
通關︱李家超訪粵行程改視像 明與內地傾口岸交流、探討可行方案李家超：香港會繼續保持獨特 作為國際化城市與世界緊密聯繫韓正講話｜林建岳：為港發展指明方向 政黨：港府應爭取加入RCEP韓正：中央長期堅持一國兩制 香港應保持開放、融入國家聯通國際「一帶一路論壇」會展舉行 星洲副總理關注台海不穩：應各讓一步陳茂波稱近年挑戰會過去 港享普通法低稅優勢：係亞洲市場基地