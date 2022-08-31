林定國：中央全力支持香港維持普通法　意味司法獨立將延續

律政司司長林定國今日（31日）出席「一帶一路高峰論壇」，表示國家主席習近平在「七一」回歸講話中提到，中央全力支持香港維持普通法制度，長期堅持「一國兩制」，意味著香港的司法制度不變，包括司法獨立。



林定國稱，疫情改變了工作模式，雖然實體活動陸續恢復，但相信法律科技仍會更普遍地被業界所採用，繼續以更具效率和成本效益的方法解決爭議，政府其中一項舉措是成立香港法律雲端服務，提供安全及快捷的法律文件儲存服務。他說，憑著健全的法律制度、優良的普通法傳統及中央大力支持，香港在芸芸競爭者中脫穎而出。

林定國指，香港會繼續改善法律制度，更好地服務國際社會，為全球人士提供多元化的爭議解決服務，希望做到「不論有甚麼需要，也可在香港找到解決辦法。」