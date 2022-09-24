何永賢稱兩周內交百日報告　維持10年33萬公屋：先提量再諗起大啲

房屋局局長何永賢今日（24日）接受電台訪問，表示10月8日前將向特首李家超提交土地及房屋供應的「百日報告」，若當中有適合內容會放入《施政報告》，其後再對外公布。

何永賢稱，報告方向是增加公屋供應以及加強科技應用，政府正研究壓縮興建公屋流程，包括改善建屋期間各部門的交接工作，例如土地拓展署可替房屋署預先完成部分工作。 她說，會維持上屆政府制訂未來10年興建33萬伙公營房屋的目標，亦會考慮減少綠置居細單位比例。



改善交接加快建公屋 或納入施政報告

何永賢指，政府正研究透過改善部門間的發展交接工作，提升建屋效率，例如若果土地拓展署認為部分工作可留予房屋署進行，可先交出地盤，待房屋署接手才進行有關工作，反之部分工作土地拓展署也可預先替房屋署完成。她提到，政府研究在消防處設置專隊，專門驗收單一政府部門的工程，例如專門負責房屋署的工程，希望改善各部門溝通，加快流程。

未來10年整體房屋供應被指「頭輕尾重」，何永賢認為從樂觀角度，即是房屋供應愈來愈多。她指，政府要維持未來10年興建33萬伙公營房屋的目標，才有望縮短公屋輪候時間，預計未來10年公營房屋需求約30萬伙。至於會否增加單位面積，何永賢稱，現時公營房屋需求龐大，會先保持現有單位面積，待日後供應追上，再檢視有沒有空間增加面積。

▼新綠置居項目▼



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綠置居細單位須保留 考慮減少比例

對於有指綠置居單位面積太細乏人問津，她稱，政府會考慮減少綠置居細單位比例，但始終會保留細單位，希望為預算較低的人士提供置業選擇。

何永賢提到，政府自2017年發現建築業人手老化，平均年齡55歲，行業前景堪虞，未來希望推動組裝合成技術，強調透過組裝合成技術興建的樓宇，質素較傳統方式好，只要興建量夠大，亦可減省成本。