民建聯晤陳茂波　倡過渡屋全由政府接手　縮短公屋建屋流程

房屋土地問題一直為人詬病，新政府上場後，成立「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」。民建聯立法會議員劉國勳、陳恒鑌及陳學鋒今日（25日）與財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸會面，分別就兩個工作組提出13項及4項期望和建議，包括重啟郊野公園邊陲地帶研究、接手興建過渡性房屋、縮短公屋建屋流程、引入私人參建公營房屋模式。



促政府直接負責偏遠過渡屋項目

劉國勳表示，政府自言房屋供應未來10年「頭輕尾重」，認為現時只有增加過渡房屋供應才可以「止咳」。他指，目前大部份過渡房屋由非牟利機構主導，但這些機構都非相關行業專業，項目興建前須經多個部門審批，建議改由政府「工作組」直接負責，藉此控制過渡性房屋的質素和地點，他透露正副司長都認同建議，相信會積極考慮該意見。

陳恒鑌指，政府應加強「基建先行」原則，他指北都會交通基建仍未完善，「北環線都要好多年後先起好」，但隨著房屋在區內興建，大量市民入住，當區內地積比改變，同時增加交通負荷。另外，交通基建設施未完善，「市民搬入去都會存疑」，因此他強調「道路需要先行！」

高球場倘上馬 須注意「基建先行」

提到近來備受爭議的粉嶺高爾夫球場發展，劉國勳認為，高球場應先向環境諮詢委員會補交齊全資料。不過，他強調當區交通配套仍未完善，即使決定發展，政府亦須注意「基建先行」，另外高球場發展預計於2029年才可供應房屋，需時較長，政府可積極考慮其他方案。

梁熙：過渡性房屋難令有需要家庭受惠

另一民建聯議員梁熙指，公屋平均輪候時間已超過6年，現時有不同過渡性項目紓緩環境惡劣及輪候公屋多時的家庭的壓力，惟單位未必切合基層的實際需要，出現有單位空置、有需要家庭未能入住的問題。

梁熙指，過渡性房屋單位雖然在帳面數字上足夠，但對等待上樓的公屋家庭申請者，卻未能真正受惠，亦反映政府資源錯配。梁熙認為，資源錯配與政府資助過渡性房屋是以單位數目為標準，而不是以單位面積計算，故項目申請者興建更多單位，可獲得更多政府資助以補貼成本；政府亦應要求申請人按實際需求設計不同類型的單位，而非只為「跑數」增加單位數目，而側重1至2人單位。

梁熙。（梁熙Facebook）

民建聯對「土地房屋供應統籌小組」的建議：

1）訂立明確工作目標；2）檢討總土地需求；3）編制與《長遠房屋策略》相配合的土地供應；4）提高地積比，善用已有土地資源；5）全面審視16,000公頃綠化地帶；6）重啟郊野公園邊陲地帶研究；7）釋放祖堂地發展潛力；8）研究進一步縮短土地發展程序；9）審視大型發展計劃推展進度；10）落實「基建先行」和「創造容量」的發展方針；11）每年公布未來5年的私人住宅賣地計劃；12）監察建造業人手供應情況；13）為土地及房屋供應建立清晰的問責機制。



民建聯對「公營房屋項目行動工作組」的建議：

1）監察及督導過渡性房屋項目；2）致力縮短建屋流程；3）重啟私人參建模式；4）更廣泛應用新建築技術。

