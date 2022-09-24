抽水「跨性別女郎」扶完要洗眼　清潔龍阿德刪帖致歉｜政壇諸事町

日前尖沙咀「性感女郎」飛簷走壁一幕成為城中熱話，身穿白色吊帶裙的「女子」攀爬牆身喉管逃至地面，多名途人伸出援手供其踩踏借力，事後該名「女子」被揭是跨性別人士，警方則稱該人是掃黃期間攀牆逃走的「泰國籍男子」。

一向鍾意惡搞的食環署吉祥物清潔龍阿德，不放過今次機會，昨晚（23日）藉機出post抽水，阿德稱自己都是伸出援手的途人之一，朦朧中見到一對很多腳毛的腳，仲話「向上望咗一眼，就要洗眼」。他引用歌詞「甚麼叫絕望，抬起眼望望」，語帶雙關大玩言外之意，最後解釋是冷氣機滴水入眼，呼籲網民關注。

詎料阿德今次「抽中火水」，帖文一出引來網民留言抨擊。阿德今日刪文，對帖文造成大家的不安感到十分抱歉，日後會多留意，增加對性別意識的認知和敏感度。



阿德借帖關注冷氣機滴水 大玩言外之意

阿德的原帖圖文並茂，以「突發，靚女有腳毛？」為題，又指因冷氣機滴水「咩都睇唔到」，途人卻說他好彩。阿德借帖呼籲市民關注冷氣機滴水問題，否則除了影響途人向上仰望，還會犯法。事隔一晚，阿德刪帖，又出聲明道歉，指以後同小編都會多加留意，希望大家多多指教，一齊努力想出更好的方法宣傳清潔香港。

網民的反應則兩極，有人指要繼續支持阿德，認為阿德是發揮創意，毋須過份解讀。有網民則認為今次帖文除了有性別意識問題外，與性別刻板印象也有關，就算是女性都會有腳毛，只是普通生理現象，希望阿德和其他香港人更有同理心。

曾發性感照曲線宣傳 遭FB以裸露為由刪帖

「清潔龍阿德」不時曲線宣傳，過去曾貼出「性感照」，配以充滿挑逗誘惑意味的「成人版」文字，吸引網民瀏覽連結，內裡卻載有登革熱白紋伊蚊資訊，被網民大讚「識玩」。不過，當時帖文發出不足18小時，被社交網站以「裸露及色情」為由刪除。