馬古尼被惡搞「哈你阻街呀」　清潔龍阿德也抽水　網民：汝拉得！

身價8000萬鎊的曼聯中堅哈利馬古尼，上季頻頻犯錯連累紅魔失分，被球迷戲稱「麥麥送」。

近日就連食物環境衛生署的虛擬清潔香港大使——清潔龍阿德都加入抽水行列，將這位另一譯名為哈利麥佳亞的後衛，惡搞成「哈你阻街呀」，提醒店鋪切勿阻塞街道。



清潔龍阿德的社交網站專頁昨晚以「為何又派膠？」為題發文，配以一張阿德身穿紅色5號球衣照片，影射曼聯5號仔馬古尼，並寫道：「咁多雜物阻住行路自然多甩漏，唔怪得又Mark錯隊友又傳醫院波啦！」

食環署清潔大使清潔龍阿德都抽馬古尼水。（清潔龍阿德Facebook）

文中主要指有店鋪貨物阻住行人路及馬路，表示食環署將在不同地區執法。而文尾則標籤「#做你隊友真係多得你唔少」、「#大慈善家唔係咁做的」；專頁更在留言中稱：「再阻街下年踢歐協聯」。

哈利馬古尼上季在曼聯踢不出應有表現。（Getty Images）

帖文一出隨即引起網民熱議，有球迷讚專頁管理員「貼地」，「咁都燒到曼聯」。另有人提及英國廣播公司BBC早前在新聞直播中出現「曼聯是垃圾」的失誤；又貼出李克勤2005年於曼聯訪港時送禮、禮物事後卻發現被棄置於更衣室內的照片，跟帖文互相呼應。

至於其他網民也發揮創意，諷刺馬古尼是「曼聯防線最大最貴垃圾」，又有人稱：「阻街？汝拉得！（United諧音），令人哭笑不得。