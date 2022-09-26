0+3︱容海恩率先受惠　首日即返立法會工作　仲有得去國慶活動？

政府放寬入境檢疫措施，今日（26日）起由「3+4」改為「0+3」。新民黨立法會議員容海恩昨日剛與丈夫袁彌昌由菲律賓返港，正好成為政策首批受惠者。她向《香港01》表示，今早獲准離開檢疫酒店後，隨即要趕回立法會工作，更指受惠於新政策，原本無法出席的活動，如今也可以參與。



▼0+3實施首日 機場回港人流增加▼



回家後即趕回立法會

容海恩指，昨日下午抵達香港機場，接受檢測後就被安排前往銅鑼灣皇冠假日酒店。由於新政策今日生效，昨晚收到通知說可以在今早離開酒店，於是約莫今早10時許離開。「本身最早6點幾就可以走，但我哋怕太多人，所以都係等一等，喺酒店食個早餐先離開。我哋離開時都幾順暢，好快完成。」她又透露，離開隔離酒店後與袁彌昌回家，自己一放下行李、換件衣服就要趕往立法會工作。「期間都同大女傾咗一陣偈，佢啱啱同工人去咗公園玩。」

容海恩提到，其實外遊期間工作也停不了，今日到立法會是因為有文件尚待處理，準備下月初「促進粵港澳大灣區發展事宜小組委員會」會議，與相關團體線上會面。不過由於「黃碼」期間不能到食肆用膳，所以她工作到下午2時左右便要回家，又言在家健康監測未必會減少與子女的接觸：「自己日日做快測，今日又收到檢測陰性結果，回港第2、4、6日都要做核酸檢測，其實都幾安全，最緊要避免去人多地方就可以。」

她更透露，較早前獲邀參加一些同鄉社團、婦女聯會等的國慶活動，本身因為檢疫安排來不及參與，但新安排下來得及前往：「主辦單位講咗『黃碼』唔去得，如果係『0+7』嘅話我都去唔切，但改咗『0+3』之後，我今個禮拜中就去到，我都要通知返啲主辦單位。」身為大律師的她，稍後還要回律師樓預備一宗定於本周三上庭的案件，可謂相當忙碌。