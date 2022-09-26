0+3｜孔繁毅指兩三周內無反彈可「0+0」　有條件撤食肆人數上限

「0+3」檢疫安排今日（26日）早上6時起措施，從外國及台灣抵港最終毋須再入住指定檢疫酒店。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今早於港台節目表示，假如兩三周內疫情未見反彈，有條件實施「0+0」的檢疫安排，入境接受核酸檢測，之後獲得陰性結果後，便直接轉為「藍碼」。他又認為，食肆人數上限、圍封強檢及污水檢測等都可以取消。至於口罩令，他認為當世衞宣布新冠病毒成為風土病，大約明年的春、夏季，身處室外就毋須戴口罩。

港大感染及傳染病中心總監何栢良於商台節目表示，已有條件實施「0+0」，不過認為要維持疫苗通行證，現時策略是防重症，並非斬斷傳播鏈，過往經驗可見，即使實施嚴厲防疫措施，病毒最終都會流入社區，只是拖遲傳入時間。



孔繁毅今早於港台節目《千禧年代》表示，已有足夠理據實施「0+3」，入境個案所佔的比率非常細。他續指，在「黃碼」限制下，病毒接觸社區的機會再減少，而且暫時未再有威力更大的變種病毒，認為只要未來兩三周的感染個案未見反彈，就可以實施「0+0」，屆時入境者在機場接受核酸檢測後，只要獲得陰性結果就可獲得「藍碼」。

即使「假陰性」登機 惟病毒量低令風險細

在「0+3」措施下，政府取消了登機前核酸檢測的要求。孔繁毅同樣認為穩妥，因為仍需出示快速檢測陰性證明，即使當刻是「假陰性」，但亦代表病毒量低，加上飛機的換氣量高，乘坐期間又有戴口罩，認為機上傳播的風險細。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

料明年春夏季室外可脫口罩

孔繁毅又表示，確診個案回落至3,000多宗，數日後或回落至1,000至2,000宗，整體重症入院又相對少，絕對有空間放寬交社距離措施，包括食肆的人數上限可取消，圍封強檢及污水檢測等亦毋須再做，認為病毒已在社區，其效果不大。不過他認為，仍然須戴口罩，預料明年春、夏季時，當世衛宣布新冠病毒成風土病，才可於室外脫下口罩；人多的室內地方則仍應戴上。

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兩小時內出核酸檢測結果幾乎極限

中大生物醫學學院客座副教授招彥燾於同一節目表示，相信機場有足夠能力為抵港人士做核酸檢測，即使「0+3」下人數或增至過萬，都可以應付。他又稱，兩小時內獲得核酸檢測的結果已幾乎是極限，一般核酸檢測於90至120分鐘內獲得結果已是現時最短時間。

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何栢良倡維持疫苗通 盼外遊浸溫泉

何栢良於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，新冠病毒已經不會消失，應聚焦減少重症及死亡個案，根據過往經驗，即使實施嚴厲的防疫措施，都無法完全切斷傳播鏈，不同變種病毒最終都流入香港，只是延遲傳入時間。

何續指，香港已經有足夠的防重症免疫屏障，並指雖然80歲以上長者，及5至11歲小童的接種三針比率較低，但有部份人已打兩針並曾感染，其免疫力會更高。不過他強調疫苗的重要性，不能取消疫苗通行證，但認為本地人與入境者的標準應一致。

何栢良表示，今輪疫情沒有病徵或輕症佔所有呈報個案逾95%，重症約0.2%，死亡率約0.1%，醫學上已有條件實行「0+0」。他笑言渴望出遊，惟護照已過期需辦理手續，假如之後能領取假期，希望外遊浸溫泉。