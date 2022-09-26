0+3｜今日實施毋須住隔離酒店　抵港旅客感自由：很掛念香港

香港今早（26日）6時起放寬入境檢疫安排至「0+3」，旅客登機前只需提供快測陰性結果，抵港後接受核酸檢測毋須等候結果，便可自行乘坐交通工具離開機場，香港機場抵港層終於回復旅客人來人往的畫面。首班在新措施後抵港的航班來自台北，旅客都表示檢測過程順利，更有人表示非常掛念香港，對於「0+3」安排感興奮，對於不用住隔離酒店是回復人身自由。



在實施「0+3」後，今早機場接機大堂運作暢順，接機大堂兩個抵港岀口，自疫情開始就只開放A大堂，而且亦擺滿鐵馬及圍欄，以便送抵港人士前往隔離酒店。而B大堂則停用。不過今早所有抵港人士均從B大堂岀來，今早A大堂圍欄已經移走，但未有人從A大堂岀來。

「0+3」下首班航班來自台北

首班受惠於「0+3」的航班是HX 285，航空公司調整表定時間，預早宣布延遲4小時起飛，今早6時12分抵港。有旅客表示疫情逾兩年以來並無回港，今天抵港心情激動，亦有旅客昨天（25日）才買機票，即晚就出發今早便到港，笑言懷念雲吞麵。

實旅「0+3」首天，旅客可以自行離開機場，選乘交通工具回家或入住酒店。（余俊亮攝）

美國回港旅客：慣咗自由 不用隔離就好

有從波士頓抵港的許先生，原本行程在政策未實施時抵港，選擇今日回來正正開始「0+3」。他感覺愉快，認為「在美國慣左自由，人係鍾意自由」，不用隔離就最好。不過，即使「3+4」都照樣回來，因為已經等了很久。想回港探親及食香港海鮮。

有從澳洲回來的王先生，一知道「0+3」後就訂機票酒店，只回來一日一夜，為了換領香港居民身分證。他對「0+3」感開心，本來以為都沒有時間回來。

由美國回來香港的彭先生及太太，幾個月前計劃回來，巧合今日開始「0+3」，覺得開心和感動，會回來香港長住。

亦有返港人士滿意機場下機後的檢疫安排，伍小姐指，整個過程5分鐘完成，而人手都很足夠。

抵港接受核酸檢測過程順利

亦有外地留學生選擇現在回來香港放假。在澳洲回來的Matthew對於「0+3」不用在酒店隔離感開心，他亦手持「綠碼」，可以到指定場所如餐廳堂食，掛念香港的美食，因為在澳洲食得不太好。他亦對下機後檢疫安排滿足，一下機就有清晰指示，「跟著佢行，比個申報表佢睇，就再去撩鼻」。他覺得相關安排指示清晰。

政府實施「0+3」後，旅客抵港毋須到酒店隔離，只要下機後在機場接受核酸檢測，然後可以自行乘坐交通工具回家或到酒店作居家隔離3天，期間可岀外上班購物，但會獲發「黃碼」而不準到指定場所，包括餐廳堂食。