0+3︱總商會盼政府盡快推「0+0」：恢復正常通關是留住企業關鍵

香港總商會今日（26日）召開記者會，介紹有關下月《施政報告》的建議。他們期望，政府盡快推出「0+0」政策，並與外地及內地復常通關，否則會落後於其他競爭對手。



調查：近四分三企業指如檢疫放寬 會重新考慮離港決定

總商會主席阮蘇少湄表示，期望政府及早撤銷所有防疫措施，讓香港與世界各地重新接軌，在防疫政策上，政府固然要繼續提升高風險人士的疫苗接種率，但無論如何仍然會有市民因各種原因而未接種，可是現行的各種防疫措施再繼續下去是不行的，政府在「谷針」的同時必須令社會盡快繼續運作。她形容香港有穩固的根基，但這正被不斷判弱，因素有很多，例如地緣政治、國際經濟格局的改變等，而香港自身可以做的，是盡快鼓勵國際商界來港，多作宣傳、復辦國際展覽和體藝界盛事，向世界展示香港已回復正常。

總商會總裁梁兆基公布一項調查結果，他們在5月下旬訪問近400間企業，中小企和大型企業大約各佔一半。數字顯示，有86%受訪企業反映，本港的旅遊限制及檢疫要求對公司營運有「高」或「非常高」的影響；近四成企業已經或正計劃縮減本港業務。不過73%有計劃離港的企業表示，如果香港放寬相關限制和要求，會考慮改變或重新審視離開香港的決定。

梁兆基指出，已經要求政府重新檢視對內防疫政策，包括聚會人數、經營時間等有何防寬空間。

總商會在多項政策範疇上提出建議，包括本港必須盡快全面無條件通關、推出優惠政策挽留輸入和本地人才，重塑旅遊目的地地位。就土地及房屋議題，總商會建議重設房屋用地供應督導委員會，容許地積比轉移、重新檢視綠化地帶政策。

被問到聯通世界與內地，在政策邏輯上可能有所衝突，阮蘇少湄指二者同樣重要：「香港的經濟其實與內地是息息相關，所以聯通世界是第一步，但聯通內地亦是至關重要。至於與新加坡的競爭，以我們的理解，事實上有很多人才、金融的業務轉移至其他地方，包括新加坡。但我們也深信香港基本競爭力及條件是非常好的，只要盡快聯通內地與外國，對於重拾香港競爭力，我們很有信心。」