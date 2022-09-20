施政報告｜「A4」倡全港屋邨設升旗桿　推照顧者八達通緩經濟壓力

由直選立法會議員楊永杰、梁文廣、林素蔚，以及張欣宇組成的「A4」聯盟，今日（20日）就抗疫、安老、房屋及基建，向特首李家超提出《施政報告》建議。他們強調，支持政府盡快放寬檢疫政策至「0+7」，楊永杰建議政府善用高鐵及海路，增加港人北上的名額。

梁文廣建議，在全港屋邨興建至少一個升旗桿，培養港人愛國精神。



「A4」就抗疫、安老、房屋及基建，向特首李家超提出《施政報告》建議。（文睿攝）

楊永杰：實施「0+7」後逐步放寬社交距離措施

楊永杰指，在新冠疫情陰霾下香港關口半封閉已久，香港經濟元氣大傷，希望港人「唔會被病毒毒死，亦唔會因為病毒而餓死」，透露席間關注內外通關問題，對內應盡快落實逆向隔離，先將河套區方艙醫院成為試點，隨後逐步增加「逆向隔離」至其他方艙醫院及隔離酒店，後續將「逆向隔離」推展至適用於飛機或高鐵等點對點交通，並進一步參考「3+4」隔離方案縮減內地隔離日數，同時統一處理「回港易」和「來港易」安排，便利訪客從內地不同省市回港，增加香港競爭力。

楊補充，香港「又要通關又要食飯」，政府實施「0+7」後應進一步推動復常，放寬社交距離措施及限聚要求，包括取消食肆、酒吧、戲院、運動場地、大型活動和賽事等限聚令，檢視停課準則，讓學生重回正常的校園生活。

梁文廣認為，政府只要從根本上增加房屋供應，便能有效改善社會矛盾。他建議政府就「三年上樓」的目標定立清晰、明確的時間表及路線圖，同時將增加人均居住地納入房屋政策中，建議率先在「北部都會區」中試行，以提升市民居住質素。另外，為培養港人愛國精神，他建議在全港屋邨興建至少一個升旗桿。

張欣宇建議，於羅湖口岸建設大型跨境娛樂購物中心。（資料圖片）

張欣宇促建羅湖大型跨境娛樂購物中心

林素蔚指，不少照顧者帶被照顧者外出覆診時，也被迫承受無障礙的士的貴價車費，因此鼓勵政府推出「照顧者八達通」減輕其經濟負擔。她補充指，有研究顯示本港於20年後，老年人口佔全港人口八成。為鼓勵生育，和增加夫婦生育意欲，她建議政府增加託兒設施、學童課後輔導班等，讓雙職父母亦仍安心工作。

就基建方面，張欣宇建議盡快增購東鐵綫列車，以發揮東鐵新信號系統最大運力；東九龍鐵路「過山綫」規劃走綫時考慮覆蓋九龍中半山區的鐵路網絡，將原本彩雲站接駁至鑽石山站的初步設計，改由彩雲上瓊富、經慈雲山、過竹園接連至九龍塘，打通黃大仙的交通網絡，令市民出行更加方便快捷。

他又建議政府於羅湖口岸建設大型跨境娛樂購物中心，並設立遊客每年每人10萬元的免稅購物額度，提到北區市民過往常受水貨客影響，相信在鄰近內地的地區增設免稅購物城，可有效解決上述問題。

狄志遠：政府須檢討自身執行力

一眾立法會「單頭」議員，包括新思維狄志遠今日下午亦與李家超會面提交建議。狄志遠指，會上扼要提出三項要點：1. 需要在施政報告中說明如何推動社會復常，包括復常的準則，條件及時間表；2. 政府需要領頭為社會復和做出努力，社會上有和諧的氣氛，才有契機讓社會繼續發展向前；3. 社會要有多元參與，政制民主化，不同的聲音及光譜都能參與各級議政平台。

狄志遠又指，政府需要檢討自身執行力問題，無論是最近發生的粉嶺高爾夫球場爭議、渣打馬拉松取消疑雲，抑或是紙包飲品盒回收廠事件，都顯示出政府的解決問題能力仍有待改善，現時變相是市民在「追着政府」解決問題，政府有必要檢討現時自身架構如何提升執行力。