0+3｜李家超：若疫情走勢符預期　會逐步給予其他活動更多空間

本港昨日（26日）首日實施「0+3」檢疫新安排，特首李家超今日出席行政會議前表示，若疫情走勢符合預期，疫情反彈受控，政府會逐步給予其他活動更多空間，「做得就做，穩扎穩打」，強調政府不希望帶來混亂。

不過他同時提到，社會應警愓違反防疫規例的情況，如果大家遵守規矩，「我哋嘅路就好行啲」，否則難以考慮再放寛措施。



批有人不守規律不負責任

李家超指，「0+3」方案落實首日運作大致暢順，機場出現「溫馨和喜悅的場面」，例如有回港居民與親友擁抱等，認為社會對「0+3」檢疫安排的反應正面。他稱，放寬「0+3」安排後，社會活動逐漸「動起來」，日常活動和經濟氣氛逐步增長，但提醒大家仍要嚴謹，因為「0+3」的改動大，增加不確定因素，政府要謹慎監察疫情有否反彈。

李家超指，社會應關注及警愓違規情況，例如超過40個持「紅碼」人離開隔離處所，有8至9%人士沒有按規定進行強制檢測，批評這批人士不負責任，影響到抗疫效果：

如果大家遵守規矩，咁我哋嘅路就好行啲，如果保持住咁多人唔守規矩，咁我哋措施好多變得唔可以咁容易再有新考慮。」 李家超

▼「0+3」實施首天 機場旅客抵港入境情況▼

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「0+3」不利本地消費？李：整個社會動起來

被問到放寬至「0+3」安排後，市民外遊意欲旺盛，會否擔心本地消費力外流，李家超表示，推出「0+3」是為了盡量將社會的經濟和民生活動擴展至最大，使社會「動起來」，他指部分行業或會因「動起來」立即受惠，如航空業、旅遊業，相信其他行業的活動亦會逐步恢復，「相信推出『0+3』之後，展覽、商務客都會返返嚟，可輻射至其他行業，最後一環接一環。」