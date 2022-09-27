李家超：實施0+3變動大　警惕若有人不守規矩難再放寬措施

特首李家超今早（26日）出席行政會議前見記者，提到整體社會對「0+3」檢疫措施整體反應正面，日常活動和經濟氣氛逐步增長，但提醒大家仍要謹慎，因「0+3」基本上取消檢疫酒店，涉及的改動大，政府要監察疫情有否反彈，確保能夠管控疫情，確保本港醫療體系能夠應付。

他批評有持「紅碼」者外出、沒按規定進行強制檢測，希望大家遵守防疫措施，否則若再有人不守規矩，政府不容易考慮在放寬措施上有新考慮。



「0+3」不利本地消費？ 李：整個社會「動起來」

【09:56】有記者問到推出「0+3」後，市民外遊意欲旺盛，會否擔心本地消費力外流？李家超表示，推出「0+3」是為了盡量將社會的經濟和民生活動擴展至最大，使社會「動起來」，他指部分行業或會因「動起來」立即受惠，如航空業、旅遊業，惟他強調政府對此持有正面態度：「相信推出『0+3』之後，展覽、商務客都會返返嚟，可反映到其他行業，最後一環接一環。」他強調，若疫情走勢符合預期，當局會逐步、按空間放寬，「做得就做，穩扎穩打」。

回應保良局涉虐兒個案 李：定必追究責任

提到保良局涉虐兒個案，李家超指政府會追究事件，指相關法律正進行修改程序，期間將會加大巡查力度，形容「急不容緩」，正考慮尋找可靠、獨立機構，以協助巡查、抽查及監管。

批多人持紅碼外出、沒做強檢不負責任

【09:50】李家超指，實施「0+3」後，看到機場有很多「溫馨和喜悅的場面」，返港居民與親友重逢令人感動，可見社會整體反應正面，整個社會開始「動起來」。

不過，他提醒社會應謹慎，取消酒店檢疫政策變動大，會帶來不確定性，他關注及警愓違規情況，例如超過40個持「紅碼」人離開隔離處所，有8至9%人士沒有按規定進行強制檢測，批評這批人士不負責任，影響到抗疫實質效果，「如果大家好遵守規矩，咁我哋嘅路就好行啲，但如果保持住咁多人唔守規矩，咁我哋措施好多變得唔可以咁容易再有新考慮。」

他又批評「假針紙」行為失德，這些違規行為影響抗疫工作，需要譴責。