方艙醫院變過渡屋？李家超：留意使用狀況　基於疫情考慮其他用途

行政長官李家超今早（27日）出席行政會議前，被問到會否將方艙醫院改建成過渡性房屋，李家超說，不少專家表明冬季新冠疫情可能反彈，政府會密切留意隔離設施的使用狀況，並基於疫情數據及整體變化，考慮設施是否可作其他用途；而房屋政策上，他在《施政報告》會有詳細交代。



李家超表示，會密切留意方艙醫院等隔離設施的使用狀況，充分考慮是否存在其他用途的可能性，但強調「0+3」檢疫安排剛推出，必須時刻留意此改動對疫情的影響，小心出現反彈，加上冬季是流感病毒活躍期，政府會基於數據及疫情整體變化審慎處理，在下個月發表的《施政報告》會詳細交代房屋政策。

港府昨日（26日）起實施「0+3」檢疫安排，正式取消酒店隔離檢疫安排，李家超認為反應正面、受港人歡迎，希望能助社會及經濟活動「動起來」。不過，他強調要小心留意不確定因素、疫情是否出現反彈，更重要是來港人士及本地居民能遵守防疫及檢疫規定，否則會影響防控效果。

2月20日 啟德郵輪碼頭興建社區隔離治療設施情況：

