李家超肯定潮屬社團努力　會以一國兩制優勢聯通內地及國際

香港潮屬各界慶祝中華人民共和國成立73周年國慶大會今日（27日）舉行，行政長官李家超致辭時，對潮屬社團一直熱心社會事務予以肯定，稱政府會在國家支持下善用「一國兩制」的獨特優勢，增強發展動能，積極聯通內地及國際，期望潮屬各界繼續支持政府施政，並與當局攜手合作。



讚揚潮屬社團主動協助政府抗疫

李家超表示，新中國成立73年來，中央帶領人民邁進偉大復興之路，綜合國力不斷增強，提到中國在嚴峻疫情下順利舉行2022北京冬季奧運會，6月又成功發射神舟十四號載人飛船，驕人成果令人自豪。他說，在國家堅實支持下，政府會善用「一國兩制」的獨特優勢，增強發展動能，積極聯通內地及世界，期望潮屬各界與政府持續攜手合作。

李家超說，潮州人以團結互助見稱，對潮屬社團在熱心社會事務，凝聚潮人力量，弘揚愛國精神所作的努力表示充份肯定，特別讚揚社團在第五波疫情期間，主動召集義工協助包裝及派發政府防疫包，又深入學習國家主席習近平的「七一講話」。

香港潮屬各界慶祝中華人民共和國成立73周年國慶大會，今日（27日）傍晚於港島香格里拉酒店舉行，行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、政務司副司長卓永興、財政師副司長黃偉綸、中聯辦社團聯絡部副部長黎寶忠、政制及內地事務局局長曾國衛、保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤、海關關長何佩珊等人獲邀出席。