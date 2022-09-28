汪洋：全面準確貫徹一國兩制　落實全面管治權、愛國者治港

全國政協辦公室、港澳辦及中共中央統戰部等，昨日（27日）舉行國慶招待會，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋致辭，強調會全面準確貫徹「一國兩制」方針，落實中央對特區「全面管治權」，落實「愛國者治港」，全力支持特區政府依法施政，全力支持港澳保持獨特地位和優勢，並更好融入國家發展大局。



汪洋指，以習近平為核心的中共中央，攻克了許多長期沒解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，經受住了國內外各種風險挑戰考驗，中國之路越來越寬廣、中國之治越來越成熟、中國之理越來越彰顯。他指，中共二十大召開在即，要堅持以習近平「新時代中國特色社會主義思想」為指導，堅持大團結大聯合，並要深入領會習近平「七一」重要講話精神。

他提到台灣主權問題，指總體方略為堅持「一中原則」及「九二共識」，強調「祖國統一勢不可擋，『挾洋謀獨』沒有出路，『以台制華』注定失敗」。